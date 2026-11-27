Νέα επιστημονικά ευρήματα ανατρέπουν την εξελικτική κατάταξη ενός απολιθώματος ηλικίας 345 εκατομμυρίων ετών, του Westlothiana lizziae, το οποίο είχε ανακαλυφθεί στη Σκωτία. Το συγκεκριμένο απολίθωμα αποτελούσε επί τρεις δεκαετίες σημείο αναφοράς για τους επιστήμονες που μελετούν τη μετάβαση των σπονδυλωτών από το υδάτινο στο χερσαίο περιβάλλον. Η επαναταξινόμησή του θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση ορισμένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι παλαιοντολόγοι για την αναγνώριση των πρώτων ζώων που κατοίκησαν τη στεριά.

Η ανακάλυψη του Westlothiana lizziae

Το προϊστορικό ζώο, γνωστό ως Westlothiana lizziae, έζησε πριν από 345 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη Λιθανθρακοφόρο περίοδο. Η ανακάλυψή του έγινε το 1984 στη Σκωτία και γρήγορα απέκτησε το προσωνύμιο «Λίζι», λόγω της ομοιότητάς του με σαύρα. Ο σχεδόν πλήρης σκελετός του ζώου είχε διατηρηθεί συμπιεσμένος ανάμεσα σε δύο πλάκες πετρώματος, γεγονός που περιόριζε σημαντικά τη λεπτομερή μελέτη της ανατομίας του.

Για πολλά χρόνια, το «Λίζι» θεωρούνταν ένα κρίσιμο εύρημα για την κατανόηση του πώς τα σπονδυλωτά εξελίχθηκαν για να ζήσουν στη στεριά. Η αρχική του κατάταξη το τοποθετούσε σε μια θέση που υποδήλωνε μια πρώιμη προσαρμογή στο χερσαίο περιβάλλον, καθιστώντας το αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής συζήτησης και αναφοράς σε μελέτες.

Προηγμένη τεχνολογία αποκαλύπτει νέα δεδομένα

Η πρόσφατη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η έρευνα αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ακτινοβολίας Σύγχροτρον (ESRF).

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένη απεικονιστική τεχνολογία στις εγκαταστάσεις του ESRF, που βρίσκονται στη γαλλική Γκρενόμπλ. Αυτή η τεχνολογία επέτρεψε την τρισδιάστατη ανασύνθεση τμημάτων του σκελετού του Westlothiana lizziae, τα οποία μέχρι πρότινος παρέμεναν απρόσιτα λόγω της συμπίεσής τους μέσα στα πετρώματα. Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση άνοιξε τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της ανατομίας του προϊστορικού ζώου.

Ανατομικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε επαναταξινόμηση

Οι αναλύσεις των τρισδιάστατων ανασυνθέσεων αποκάλυψαν μια σειρά από ανατομικά χαρακτηριστικά που δεν ήταν ορατά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πρωτόγονου κρανίου, οστεοποιημένων δομών εσωτερικών βραγχίων, καθώς και μιας στοματικής κοιλότητας που έμοιαζε με αυτή των ψαριών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν χιλιάδες μικροσκοπικά δόντια.

Τα ευρήματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Westlothiana lizziae δεν μπορεί να καταταχθεί στα πρώιμα ερπετά, όπως πιστευόταν. Αντιθέτως, τα ανατομικά του χαρακτηριστικά το τοποθετούν σε έναν αρχαιότερο εξελικτικό κλάδο, υποδηλώνοντας άμεση και συνεχιζόμενη εξάρτηση από το υδάτινο περιβάλλον.

Ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανόηση της εξέλιξης

Η σημασία της ανακάλυψης αυτής υπερβαίνει την απλή επαναταξινόμηση ενός απολιθώματος. Χαρακτηριστικά όπως τα πέντε δάχτυλα σε κάθε άκρο και οι απολήξεις που μοιάζουν με νύχια, τα οποία παραδοσιακά συνδέονταν με την προσαρμογή στη χερσαία ζωή, φαίνεται ότι είχαν ήδη αναπτυχθεί σε ζώα που εξακολουθούσαν να εξαρτώνται από το νερό.

Τα νέα δεδομένα θέτουν επίσης υπό επανεξέταση την ερμηνεία απολιθωμένων πατημασιών, ηλικίας άνω των 359 εκατομμυρίων ετών. Αυτές οι πατημασιές είχαν αποδοθεί σε πρώιμα αμνιωτά, την ευρύτερη ομάδα στην οποία ανήκουν τα ερπετά, τα πτηνά και τα θηλαστικά. Η αναθεώρηση της κατάταξης του Westlothiana lizziae ενδέχεται να οδηγήσει σε μια νέα προσέγγιση στην κατανόηση του χρονοδιαγράμματος και των μηχανισμών της εξέλιξης των σπονδυλωτών από το νερό στη στεριά.

Με πληροφορίες από: Newsit