Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας τον Νοέμβριο του 2026: Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε τους 2°C για επτά ημέρες

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία κατά περισσότερους από 2 βαθμούς Κελσίου τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το φαινόμενο αυτό καταγράφηκε για επτά συνεχόμενες ημέρες, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής Copernicus επιβεβαίωσε την πρωτοφανή εξέλιξη, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Η καταγραφή του ιστορικού φαινομένου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής Copernicus, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε κατά περισσότερους από 2 βαθμούς Κελσίου τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό το ιστορικό γεγονός συνέβη για επτά συνεχόμενες ημέρες, συγκεκριμένα από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου του 2026.

Οι καταγραφείσες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια αυτού του επταημέρου ήταν υψηλότερες κατά περισσότερους από 2°C σε σύγκριση με τη μέση θερμοκρασία των αντίστοιχων ημερών της περιόδου 1850-1900. Η περίοδος αυτή χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τρέχουσας αύξησης.

Η προειδοποίηση της Copernicus

Η Σαμάνθα Μπέργκες, η οποία είναι επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στην υπηρεσία Copernicus, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει πως έχει ξεπεραστεί οριστικά το μακροπρόθεσμο όριο των 2°C που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Ωστόσο, τόνισε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί μια σαφή και ηχηρή προειδοποίηση για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το παγκόσμιο κλίμα.

Η διεθνής κοινότητα έχει θέσει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτός ο στόχος έχει τεθεί με σκοπό να περιοριστούν οι σοβαρότερες συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή στον πλανήτη.

Προηγούμενες υπερβάσεις του ορίου

Πριν από τον Νοέμβριο του 2026, το όριο των 2°C είχε ξεπεραστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, είχε καταγραφεί υπέρβαση σε έξι ξεχωριστές ημέρες: τέσσερις φορές τον Φεβρουάριο του 2024 και δύο φορές τον Νοέμβριο του 2023. Αυτές οι προηγούμενες καταγραφές δείχνουν μια τάση προς αυξημένες θερμοκρασίες.

Επιπλέον, νωρίτερα μέσα στον ίδιο τον Νοέμβριο του 2026, πριν από το επταήμερο ρεκόρ, είχε ήδη καταγραφεί υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου σε τρεις ακόμη ξεχωριστές ημέρες. Αυτό υπογραμμίζει την αυξανόμενη συχνότητα των φαινομένων αυτών.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην άνοδο

Στην άνοδο των θερμοκρασιών που παρατηρείται παγκοσμίως συμβάλλουν δύο βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Η Σαμάνθα Μπέργκες προειδοποίησε ότι, σε αντίθεση με το Ελ Νίνιο που είναι ένα φυσικό και παροδικό φαινόμενο, η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα συνεχιστεί όσο δεν περιορίζονται οι εκπομπές αυτές.

Επιπτώσεις και άλλες εξελίξεις

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αισθητές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, καταγράφηκε ένα ρεκόρ 5.258 θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Το ίδιο καλοκαίρι, η χώρα αντιμετώπισε επτά καύσωνες, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων για το κλίμα, ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στην COP31, σχολιάζοντας «Η ύβρις της Αττάλειας και η διγλωσσία της κυβέρνησης». Αυτή η δήλωση εντάσσεται στις ευρύτερες συζητήσεις και προβληματισμούς γύρω από την κλιματική αλλαγή και τις πολιτικές αντιμετώπισής της.

Με πληροφορίες από: Topontiki