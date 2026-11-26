Η Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Μαριάμ Ντάγκα, η οποία έχασε τη ζωή της τον Αύγουστο του 2025 κατά τη διάρκεια ισραηλινού πλήγματος εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, έλαβε μετά θάνατον το βραβείο Ρόρι Πεκ. Πρόκειται για μια διεθνή διάκριση που απονέμεται κάθε χρόνο σε ανεξάρτητους εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφους, αναγνωρίζοντας το έργο τους. Η Ντάγκα τιμήθηκε για την ισχυρή κάλυψη του ανθρώπινου κόστους του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως ανακοίνωσε το Rory Peck Foundation.

Η διεθνής διάκριση του βραβείου Ρόρι Πεκ

Το βραβείο Ρόρι Πεκ, γνωστό και ως το «Πούλιτζερ των freelancers», αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση στον χώρο της δημοσιογραφίας. Απονέμεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1995, τιμώντας την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό ανεξάρτητων εικονοληπτών και φωτοειδησεογράφων από όλο τον κόσμο.

Η διάκριση αυτή επιδιώκει να αναδείξει εκείνους τους επαγγελματίες που, συχνά με προσωπικό κίνδυνο, καταγράφουν γεγονότα και μεταφέρουν την αλήθεια από τις πιο δύσκολες περιοχές του πλανήτη. Η φετινή απονομή ανέδειξε το έργο της Μαριάμ Ντάγκα και των συναδέλφων της, εστιάζοντας στην κάλυψη των συγκρούσεων.

Η θανάσιμη επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας

Η Μαριάμ Ντάγκα, σε ηλικία 33 ετών, σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν ένα ισραηλινό πλήγμα έπληξε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η τραγική αυτή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και άλλων τεσσάρων δημοσιογράφων, προσθέτοντας στον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στον Τύπο στην περιοχή.

Ως ανεξάρτητη φωτοειδησεογράφος, η Μαριάμ Ντάγκα συνεργαζόταν με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press (AP) από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνεργασία της ξεκίνησε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023, καλύπτοντας τις εξελίξεις με τον φακό της.

Συνάδελφοι και η κάλυψη του ανθρώπινου κόστους

Η Μαριάμ Ντάγκα μοιράστηκε το βραβείο Ρόρι Πεκ με δύο συναδέλφους της από το Associated Press. Πρόκειται για τον Αμπντέλ Καρίμ Χάνα και τον Τζεχάντ Αλσράφι, οι οποίοι επίσης τιμήθηκαν για την εξαιρετική τους δουλειά. Η διάκριση αυτή τους απονεμήθηκε ειδικά για την «ισχυρή κάλυψη του ανθρώπινου κόστους του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η κοινή βράβευση υπογραμμίζει τη συλλογική προσπάθεια των δημοσιογράφων να αναδείξουν τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στους αμάχους και την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Το έργο τους συνέβαλε στην ενημέρωση του κοινού για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, μέσα από τις εικόνες και τις ιστορίες που κατέγραψαν.

Η δήλωση της διευθύντριας σύνταξης του Associated Press

Σε ανακοίνωσή της, η διευθύντρια σύνταξης του Associated Press, Τζούλι Πέις, τόνισε τον ζωτικής σημασίας ρόλο των δημοσιογράφων. «Οι δημοσιογράφοι διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην καταγραφή γεγονότων και στην ενημέρωση του κοινού, συχνά με τεράστιο προσωπικό κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Πέις, υπογραμμίζοντας τις θυσίες που απαιτεί το επάγγελμα.

Η Τζούλι Πέις πρόσθεσε επίσης τη δέσμευση του πρακτορείου στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τους θανάτους των δημοσιογράφων. «Τιμάμε τη Μαριάμ και όλους τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής και σε άλλες συγκρούσεις και παραμένουμε δεσμευμένοι στην αναζήτηση απαντήσεων για τους θανάτους τους», δήλωσε, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος.

Άλλες διακρίσεις και υποψηφιότητες στα βραβεία Ρόρι Πεκ

Πέρα από τις διακρίσεις που αφορούν την κάλυψη στη Γάζα, το βραβείο Ρόρι Πεκ απένειμε επίσης το πρώτο βραβείο για τους φωτοειδησεογράφους στον Γάλλο φωτογράφο Ρομπέν Τουτένζ. Ο Τουτένζ τιμήθηκε ως αναγνώριση για το έργο του στην κάλυψη των συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στην επαρχία Αμχάρα της Αιθιοπίας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις συνθήκες στην περιοχή.

Μεταξύ των υποψηφίων για το συγκεκριμένο βραβείο ήταν και ο Σουδανός ανεξάρτητος φωτογράφος και εικονολήπτης Άχμεντ Μοχάμεντ Αμπντάλα, συνεργάτης του AFP. Ο Αμπντάλα είχε προταθεί για την κάλυψη της πτώσης της πόλης ελ Φάσερ, πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής, καθώς η κυβέρνηση της Βρετανίας αρνήθηκε να του χορηγήσει την απαραίτητη βίζα.

Με πληροφορίες από: Topontiki