Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Ίμπιζα της Ισπανίας μετά τη βύθιση ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε ντίζελ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 25 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, ενώ οι ισπανικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Το δεξαμενόπλοιο «Med Emre», με σημαία Μάλτας, εκτελούσε δρομολόγιο από το Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη και εκτιμάται ότι μετέφερε ποσότητα έως και 7.000 μετρικών τόνων ντίζελ.

Το συμβάν και η τύχη του πληρώματος

Το δεξαμενόπλοιο χημικών «Med Emre», το οποίο έφερε σημαία Μάλτας, βυθίστηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, περίπου 25 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ίμπιζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των Βαλεαρίδων Νήσων, το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη και ενδέχεται να μετέφερε ποσότητα έως και 7.000 μετρικών τόνων ντίζελ.

Από τα 17 μέλη του πληρώματος, όλα διασώθηκαν αρχικά. Ωστόσο, ένα άτομο κατέληξε μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Can Misses της Ίμπιζα. Επιπλέον, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα και από εκεί σε δύο νοσοκομεία, έχοντας ελαφρά τραύματα, κυρίως λόγω υποθερμίας.

Επιχειρήσεις διάσωσης και ιατρική περίθαλψη

Οι επιχειρήσεις διάσωσης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης έστειλε το «Clara Campoamor», ένα σκάφος ειδικευμένο στην αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, καθώς και ένα αεροσκάφος για την επιθεώρηση της περιοχής. Στη διάσωση συμμετείχαν επίσης τρία ελικόπτερα, μαζί με εμπορικά πλοία που βρίσκονταν κοντά στο σημείο του συμβάντος.

Όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη των διασωθέντων, εκτός από τον άτυχο ναυτικό και τους έξι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ίμπιζα, πέντε άτομα από το υπόλοιπο πλήρωμα διακομίστηκαν στη Βαλένθια. Τα υπόλοιπα πέντε μέλη του πληρώματος παρέμειναν σε καλή κατάσταση πάνω σε σκάφος διάσωσης, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοηθειών.

Ανησυχία για το θαλάσσιο περιβάλλον

Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου προκαλεί έντονη ανησυχία για το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. Τα νερά βορειοανατολικά της Ίμπιζα αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο βιότοπο. Εκεί εντοπίζονται θαλάσσιες χελώνες και δελφίνια, ενώ φιλοξενούνται και σημαντικοί πληθυσμοί του μύχου των Βαλεαρίδων, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πλέον απειλούμενα θαλάσσια πτηνά της Ευρώπης.

Επιπλέον, στην ίδια θαλάσσια ζώνη εκτείνονται σημαντικοί λειμώνες θαλάσσιου χόρτου της Ποσειδωνίας. Αυτοί οι λειμώνες επιτελούν καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς αποτελούν φυτώρια και καταφύγια για πλήθος θαλάσσιων ειδών. Η πιθανή διαρροή ντίζελ θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα.

Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της πιθανότητας θαλάσσιας ρύπανσης, η ισπανική αρχή εμπορικού ναυτικού έθεσε σε ισχύ το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. Το σχέδιο ενεργοποιήθηκε στο επίπεδο 2, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη δράση.

Η τοπική διοίκηση των Βαλεαρίδων Νήσων γνωστοποίησε πως βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής στοιχείων για το συμβάν και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του. Εξετάζει μεταξύ άλλων την πιθανότητα ρύπανσης από καύσιμα, προτού λάβει αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειές της, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή περαιτέρω επιβάρυνσης.

Προηγούμενα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης

Το περιστατικό φέρνει στη μνήμη προηγούμενες περιβαλλοντικές καταστροφές στη θάλασσα. Το 2002, καταγράφηκε η σοβαρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στη θάλασσα για την Ισπανία, εξαιτίας της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «Prestige» με σημαία Μπαχαμών. Το συμβάν συνέβη στα ανοικτά της βορειοδυτικής Γαλικίας.

Η βύθιση του «Prestige» οδήγησε στη διαρροή δεκάδων χιλιάδων τόνων βαρέος μαζούτ, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση σε εκατοντάδες ακτές τόσο σε ισπανικό όσο και σε γαλλικό έδαφος. Αυτό το ιστορικό γεγονός αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονούν οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαιοειδών και την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki