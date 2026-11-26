Για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας προχώρησε σε μια πρωτοφανούς έκτασης κινητοποίηση, επικοινωνώντας με περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς και εφέδρους. Η κλήση αφορά την προετοιμασία τους για το ενδεχόμενο επιστράτευσης, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Άμυνας

Η συγκεκριμένη ενέργεια του βρετανικού υπουργείου Άμυνας περιλαμβάνει την αποστολή επιστολών σε έναν σημαντικό αριθμό βετεράνων στρατιωτικών, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις Ένοπλες Δυνάμες της χώρας. Μέσω αυτών των επιστολών, οι περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικοί και έφεδροι καλούνται να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας. Η κίνηση αυτή, η οποία αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για το ενδεχόμενο μιας επιστράτευσης, έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ανάλογη κινητοποίηση που καταγράφεται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας και οι απειλές

Η απόφαση για αυτή την ευρεία κινητοποίηση λαμβάνεται στον απόηχο μιας διαρκούς κλιμάκωσης των απειλών που προέρχονται από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι απειλές αυτές εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου «σκιώδους πολέμου», ο οποίος περιλαμβάνει μη συμβατικές μεθόδους αντιπαράθεσης, καθώς και μέσα από ευθέως επιθετικές ενέργειες που δημιουργούν ένα κλίμα αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας στο διεθνές σκηνικό.

Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων εντάσσεται και ένα περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία. Συγκεκριμένα, υπήρξε ένα περιστατικό με πύραυλο cruise, το οποίο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προστίθεται στις γενικότερες ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και την ανάγκη για επαυξημένη αμυντική ετοιμότητα.

Η ανησυχία του Λονδίνου για την άμυνα

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Άμυνας υπογραμμίζει με σαφήνεια την αυξανόμενη ανησυχία που επικρατεί στο Λονδίνο σχετικά με την εξέλιξη του διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας. Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και οι σύμμαχοί της.

Αυτή η κίνηση αντανακλά την εκτίμηση ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα και μια προσαρμογή των υφιστάμενων αμυντικών σχεδιασμών. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων, η οποία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και προετοιμασία των εφέδρων, αποτεύει έναν βασικό πυλώνα αυτής της ευρύτερης στρατηγικής για την εθνική ασφάλεια.

Δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Γουές Στρίτινγκ

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να εξηγήσει την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας, ο υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, προέβη σε δημόσιες δηλώσεις. Ο κ. Στρίτινγκ χαρακτήρισε το συγκεκριμένο μέτρο ως ένα «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο», τονίζοντας τον αμυντικό και προληπτικό του χαρακτήρα και την έμφαση στην ετοιμότητα.

Ο υπουργός υπογράμμισε με έμφαση ότι η προετοιμασία και η διαρκής ενίσχυση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Αντιθέτως, τόνισε ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν αναπόσπαστο και θεμελιώδες μέρος της υπεύθυνης αμυντικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της σταθερότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit