Εκπρόσωποι τεχνολογικών κολοσσών στην Αθήνα για το όριο ηλικίας στα social media

Εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θα βρεθούν στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, κατόπιν πρόσκλησης της ελληνικής κυβέρνησης. Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση γύρω από την εφαρμογή του νόμου που καθορίζει ηλικιακό όριο 15 ετών για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Την είδηση ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο WIRED Greece.

Η εφαρμογή του νέου νόμου και οι μηχανισμοί επαλήθευσης

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Σκέρτσος, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα κληθούν να παρουσιάσουν τους μηχανισμούς που σκοπεύουν να εφαρμόσουν για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Το ηλικιακό όριο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, και οι εταιρείες θα πρέπει να συνεργαστούν με την κυβέρνηση για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των μηχανισμών.

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι το μήνυμα της κυβέρνησης είναι απλό, καθώς τα μέτρα προστασίας που μπορούν να εφαρμοστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως χώρα «πιλότος» σε αυτή την προσπάθεια. Αναφορικά με την επαλήθευση ηλικίας, επισήμανε ότι η διαδικασία μπορεί να γίνεται με τεχνολογίες μηδενικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα πληροφορείται μόνο αν ο χρήστης πληροί το όριο, χωρίς να λαμβάνει προσωπικά του στοιχεία.

Ως εργαλεία για την επαλήθευση, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε το ελληνικό kids wallet και τις ευρωπαϊκές λύσεις επαλήθευσης. Υπογράμμισε ότι δεν απαιτείται μία και μοναδική εφαρμογή, αλλά ισοδύναμες και αξιόπιστες λύσεις για την επίτευξη του στόχου.

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι κανένα περιοριστικό μέτρο δεν εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση, αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο παράκαμψης των μηχανισμών. Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν αποτελεί λόγο για να μην υπάρχει κανόνας. Επικαλέστηκε την εμπειρία της Αυστραλίας, η οποία εφαρμόζει όριο ηλικίας 16 ετών από τον Δεκέμβριο του 2025, ως παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ελληνικό πλαίσιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Σκέρτσος διευκρίνισε ότι το δωδεκάμηνο «φρένο» της Κομισιόν στις εθνικές απαγορεύσεις δεν εμποδίζει την εφαρμογή του ελληνικού νόμου. Εξήγησε ότι για την Ελλάδα, η περίοδος αναμονής της διαδικασίας κοινοποίησης είχε ολοκληρωθεί πριν από την παρουσίαση της πρότασης για τον EU Kids Act.

Η χώρα μας είχε διαβουλευθεί με την Κομισιόν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και υιοθέτησε πλήρως τις παρατηρήσεις της, διασφαλίζοντας έτσι τη συμβατότητα του ελληνικού νόμου με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Κυρώσεις και αποζημιώσεις για τη μη συμμόρφωση

Ως προς τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρειών, ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου. Διευκρίνισε ότι αυτό αποτελεί ανώτατο όριο και όχι αυτόματη ποινή.

Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Οι οικογένειες, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν αστική αποζημίωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σκέρτσος επικαλέστηκε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της Meta στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2026. Ο συμβιβασμός αυτός προβλέπει αλλαγές σε Facebook και Instagram για χρήστες κάτω των 18 ετών και καταβολές έως 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 47 πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τον «έμμεση ομολογία ευθύνης» από την εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki