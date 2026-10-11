Ξαφνική πλημμύρα στον ποταμό Budhi Gandaki παρέσυρε κτήρια στο Νεπάλ

Μια ξαφνική και ορμητική πλημμύρα έπληξε την Κυριακή τον ποταμό Budhi Gandaki, στην περιοχή του κεντρικού-βόρειου Νεπάλ. Τα ορμητικά νερά, φορτωμένα με λάσπη, ιζήματα και βράχους, παρέσυραν αρκετά σπίτια και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε σημαντικές υποδομές. Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τις οικίες τους και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, καθώς η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία και απειλητικά.

Η αιτία της ξαφνικής πλημμύρας

Οι εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή του ποταμού Budhi Gandaki φέρεται να προκλήθηκαν από ένα σοβαρό γεωλογικό φαινόμενο. Συγκεκριμένα, μια μεγάλη κατολίσθηση εκτιμάται ότι συνέβη στο χωρο Τσουμνούμπρι, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Κούρκχα. Η τοποθεσία αυτή εντοπίζεται περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ, Κατμαντού, καθιστώντας την μια απομακρυσμένη περιοχή που επλήγη απρόσμενα.

Η κατολίσθηση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να φράξει τον ποταμό Budhi Gandaki, δημιουργώντας ένα φυσικό φράγμα που εμπόδισε την ομαλή ροή των υδάτων. Αυτό οδήγησε σε μια απότομη και σημαντική συσσώρευση νερού ανάντη του σημείου της απόφραξης. Η επακόλουθη ρήξη αυτού του αυτοσχέδιου φράγματος απελευθέρωσε μια τεράστια ποσότητα νερού και φερτών υλικών, προκαλώντας την καταστροφική και ξαφνική πλημμύρα που έπληξε την ευρύτερη περιοχή με μεγάλη σφοδρότητα και απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα χαρακτηριστικά της ορμητικής πλημμύρας

Η ξαφνική πλημμύρα, η οποία ξέσπασε με μεγάλη ορμή και απρόβλεπτη ταχύτητα, χαρακτηρίστηκε από το βαρύ φορτίο που μετέφερε. Τα ορμητικά νερά δεν ήταν απλώς καθαρό νερό, αλλά ήταν φορτωμένα με τεράστιες ποσότητες λάσπης, ιζημάτων και βράχων. Αυτό το μείγμα συντριμμιών αύξησε σημαντικά την καταστροφική της δύναμη, μετατρέποντας τη ροή του ποταμού σε ένα καταστροφικό ρεύμα.

Η παρουσία αυτών των φερτών υλικών συνέβαλε στην εκτεταμένη καταστροφή που ακολούθησε. Η δύναμη της πλημμύρας, ενισχυμένη από το βάρος και την τριβή των βράχων και της λάσπης, ήταν ικανή να παρασύρει και να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε ό,τι βρισκόταν στην πορεία της, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο ερειπίων και εκτεταμένων φθορών.

Οι επιπτώσεις σε κτήρια και υποδομές

Οι συνέπειες της πλημμύρας ήταν άμεσες και ιδιαίτερα σοβαρές για την τοπική κοινωνία και τις ζωτικής σημασίας υποδομές της περιοχής. Πολλά σπίτια παρασύρθηκαν ολοσχερώς από τα ορμητικά νερά, αφήνοντας τους κατοίκους τους άστεγους και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς έχασαν τις περιουσίες τους μέσα σε λίγες στιγμές.

Επιπλέον, δύο κρεμαστές γέφυρες, οι οποίες αποτελούν συχνά βασικούς δρόμους επικοινωνίας και διέλευσης σε ορεινές περιοχές, υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθιστώντας τις αδιάβατες και διακόπτοντας την πρόσβαση και την επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων. Η καταστροφή επεκτάθηκε και σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο επίσης υπέστη σημαντικές φθορές, επηρεάζοντας πιθανώς την παροχή ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας των κατοίκων

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ταχύτητας με την οποία εξελίχθηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε άμεσες και συντονισμένες ενέργειες για την προστασία των πολιτών. Οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονταν κοντά στις όχθες του ποταμού Budhi Gandaki προειδοποιήθηκαν εγκαίρως για τον επικείμενο και σοβαρό κίνδυνο που αντιμετώπιζαν.

Στους πολίτες δόθηκε σαφής και επείγουσα εντολή να εγκαταλείψουν τις οικίες τους χωρίς καθυστέρηση και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλείς τοποθεσίες, μακριά από την πορεία των ορμητικών νερών. Αυτή η προειδοποίηση κρίθηκε απολύτως απαραίτητη για την αποφυγή απωλειών ανθρώπινων ζωών, καθώς η ταχύτητα και η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων καθιστούσαν εξαιρετικά επικίνδυνη την παραμονή στις άμεσα πληγείσες περιοχές, με στόχο την προτεραιότητα στην ασφάλεια των ανθρώπων και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta