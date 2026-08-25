Επίθεση με drone σε διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ: Δύο νεκροί και τραυματίες

Ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας έγινε στόχος ουκρανικής επίθεσης με drone, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένης πυρκαγιάς. Η εγκατάσταση, γνωστή ως διυλιστήριο Afipsky, τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι συνέπειες της επίθεσης ήταν τραγικές, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, καθώς συντρίμμια από το drone έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίθεση με drone στο διυλιστήριο Afipsky

Το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky, μια κρίσιμη ενεργειακή εγκατάσταση που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, δέχθηκε επίθεση με drone. Το περιστατικό αυτό, το οποίο αποδίδεται σε ουκρανικές δυνάμεις, είχε ως στόχο την υποδομή του διυλιστηρίου, προκαλώντας άμεσα εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στην περιοχή.

Μετά την πρόσκρουση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, η εγκατάσταση τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, δημιουργώντας ένα μεγάλο και ορατό πύρινο μέτωπο. Η φωτιά στο διυλιστήριο Afipsky αποτελεί ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς αφορά μια μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής.

Οι τραγικές συνέπειες: Νεκροί και τραυματίες από συντρίμμια

Οι συνέπειες της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμοί. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του περιστατικού, προσθέτοντας μια τραγική διάσταση στην είδηση. Οι θάνατοι αυτοί συνδέονται άμεσα με την επίθεση που δέχθηκε το διυλιστήριο και τις εκρήξεις που ακολούθησαν.

Εκτός από τους νεκρούς, αναφέρθηκαν και τραυματισμοί, με δύο ακόμη ανθρώπους να έχουν υποστεί τραύματα και να χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Οι τραυματισμοί αυτοί προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών που αποκολλήθηκαν από το drone κατά την πρόσκρουσή του ή μετά την έκρηξη, διασκορπίζοντας θραύσματα και επικίνδυνα υλικά στην γύρω περιοχή του διυλιστηρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη

Την είδηση της επίθεσης και των συνεπειών της έκανε γνωστή ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ. Ο κ. Κοντράτιεφ προέβη σε επίσημη ανακοίνωση χθες, 24 Αυγούστου, ενημερώνοντας το κοινό μέσω της πλατφόρμας του Telegram για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν.

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης επιβεβαίωσε ότι το διυλιστήριο Afipsky είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά την επίθεση με drone. Παράλληλα, γνωστοποίησε τις ανθρώπινες απώλειες, αναφέροντας τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό δύο άλλων. Διευκρίνισε επίσης ότι οι τραυματισμοί οφείλονταν στην πτώση συντριμμιών από το drone, παρέχοντας έτσι τις πρώτες λεπτομέρειες για την αιτία των θυμάτων και την έκταση της καταστροφής.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής Κρασνοντάρ και ο στόχος

Η περιοχή Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το πληγέν διυλιστήριο Afipsky, αποτελεί ένα σημαντικό γεωγραφικό σημείο στη νότια Ρωσία. Η τοποθεσία αυτή είναι γνωστή για την παρουσία ενεργειακών υποδομών, οι οποίες συχνά αποτελούν στόχο σε περιόδους συγκρούσεων, λόγω της στρατηγικής τους σημασίας.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky, ως μέρος της ενεργειακής υποδομής της νότιας Ρωσίας, διαδραματίζει ρόλο στην τοπική οικονομία και τον εφοδιασμό με καύσιμα. Η επίθεση με drone σε μια τέτοια εγκατάσταση αναδεικνύει τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αυξηθεί σε διάφορες περιοχές, πλήττοντας υποδομές και προκαλώντας απώλειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki