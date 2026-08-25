Στενά του Ορμούζ: Δεκάδες επιθέσεις και 20 νεκροί στην «καρδιά» του πολέμου της Μέσης Ανατολής

Οι περισσότερες απειλές και δεκάδες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή έχουν επικεντρωθεί στα Στενά του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πέρασμα θεωρείται το πλέον στρατηγικής σημασίας στον κόσμο, καθώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Τους τελευταίους έξι μήνες, τα Στενά και τα εμπορικά πλοία που τα διασχίζουν έχουν γίνει στόχος επιθέσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί ναύτες.

Το στρατηγικό πέρασμα στο στόχαστρο

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα κρίσιμο σημείο για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των θαλάσσιων μεταφορών. Η γεωπολιτική τους σημασία τα καθιστά συχνό στόχο κατά τη διάρκεια περιόδων έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε ναυτικούς, υπογραμμίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης σε ένα πέρασμα που είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τις χώρες που εμπλέκονται στη σύρραξη, αλλά και για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και εμπορίου.

Ο απολογισμός των «συμβάντων»

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ), ο οποίος ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, έχει επιβεβαιώσει συνολικά 68 «συμβάντα» στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά τα συμβάντα καταγράφηκαν στον Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, με τη συχνότητα να ανέρχεται κατά μέσον όρο σε ένα συμβάν κάθε 2,5 ημέρες.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν σοβαρές ανθρώπινες απώλειες. Τουλάχιστον 20 ναυτικοί ή λιμενεργάτες έχουν σκοτωθεί, ενώ 35 έχουν τραυματιστεί. Επιπλέον, ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται επισήμως αγνοούμενος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο οργανισμός.

Τα πλοία που έγιναν στόχος

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές στόχευσαν διάφορους τύπους πλοίων. Σχεδόν στα μισά από τα καταγεγραμμένα «συμβάντα», στόχοι έγιναν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια. Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποτέλεσαν στόχο στο 20% των περιπτώσεων, ενώ πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου στο 15%.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, έχει χαρακτηρίσει τα 47 από αυτά τα «συμβάντα» ως «επιθέσεις». Τα περισσότερα από τα πλοία που χτυπήθηκαν έπλεαν υπό σημαία Λιβερίας, συγκεκριμένα 13 πλοία. Ακολουθούν δέκα πλοία εγγεγραμμένα στον νηογνώμονα του Παναμά και πλοία των νήσων Μάρσαλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλοία υπό ιρανική σημαία στοχοποιήθηκαν σε τέσσερα από τα «συμβάντα».

Η χρονική εξέλιξη των επιθέσεων

Η ένταση των επιθέσεων παρουσίασε διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της σύρραξης. Από την έναρξη της σύρραξης, στις 28 Φεβρουαρίου, έως την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, στα μέσα Ιουνίου, καταγραφόταν ένα συμβάν κάθε 2,3 ημέρες. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19.

Όλα αυτά τα συμβάντα καταγράφηκαν στον Κόλπο, ανατολικά και δυτικά του Ορμούζ, καθώς και στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ, του Ιράν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, περί την 7η Ιουλίου, η συχνότητα των επεισοδίων είχε υποδιπλασιαστεί, με ένα συμβάν να καταγράφεται κάθε 4,6 ημέρες. Κατά την περίοδο αυτή, δεν αναφέρθηκε κανένας ναυτικός ή λιμενεργάτης που να σκοτώθηκε, τραυματίστηκε ή κηρύχτηκε αγνοούμενος.

Με πληροφορίες από: Newsit