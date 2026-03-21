Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην 21η ημέρα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προγραμματίζουν την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Boxer, συνοδευόμενο από τη Μονάδα Εκστρατείας 2.500 Πεζοναυτών (MEU). Την Παρασκευή (20/3), ένα κομμάτι ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου έπληξε την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, αν και σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό (IDF), ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε πάρκινγκ κοντά στο Δυτικό Τείχος.

Οι δηλώσεις του Χαμενεΐ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε μήνυμα στους πολίτες της χώρας, ενόψει της έναρξης του νέου ιρανικού έτους. «Το νέο ιρανικό έτος θα είναι η χρονιά μιας ανθεκτικής οικονομίας», δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram, επισημαίνοντας την σημασία ενίσχυσης των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες.

Τραμπ: Κριτική στο ΝΑΤΟ και στρατηγικές για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τις χώρες της Συμμαχίας για την απουσία τους από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Χωρίς τις ΗΠΑ, είστε μία χάρτινη τίγρη», δήλωσε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την υποστήριξη που παρέχεται από τους συμμάχους. Παράλληλα, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει την προστασία των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τις χώρες που τα χρησιμοποιούν, όταν απαιτείται.

Αντεπίθεση του Ιράν και προειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία

Η κατάσταση επιδεινώνεται με νέες επιθέσεις από το Ιράν εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι «δεν θα είστε πουθενά ασφαλείς». Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, η Σαουδική Αραβία εξέφρασε ανησυχία, δηλώνοντας ότι η υπομονή της δεν είναι απεριόριστη, υπονοώντας πιθανά αντίποινα αν οι επιθέσεις του Ιράν συνεχιστούν.

Στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις στο Λίβανο

Νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά στόχων στο Ιράν, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι «ο αντίπαλος αποδεκατίζεται». Τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός υψηλόβαθμου στελέχους των Ιρανών, του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί.

Στο Λίβανο, ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τουλάχιστον 21 τραυματίες, με τον ισραηλινό στρατό να καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές κοντά στη Βηρυτό, όπου βρίσκονται στρατηγικές υποδομές της Χεζμπολάχ.

Διεθνείς εξελίξεις και επιθέσεις σε διπλωματικούς στόχους

Στην Βαγδάτη, αναφέρθηκαν επιθέσεις με drone κατά αμερικανικών διπλωματικών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Οι αρχές του Κουβέιτ προειδοποίησαν για επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι ρευστή και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι στρατηγικές και οι επιθέσεις των εμπλεκομένων μερών διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα στην περιοχή.

