Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι τεταμένη καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται για 21η ημέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Το αεροπλανοφόρο USS Boxer, συνοδευόμενο από 2.500 πεζοναύτες, ετοιμάζεται να αναπτυχθεί, ενώ οι επιθέσεις από το Ιράν κατά του Ισραήλ συνεχίζονται.

Νέα επίθεση στο Ισραήλ

Το απόγευμα της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 2026, ένα κομμάτι ενός ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου έπεσε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ισραηλινό Στρατό (IDF), ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, αλλά τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε ένα χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία, κοντά στο Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Τζαμιού Αλ-Άκσα.

Μήνυμα του Χαμενεΐ

Στην Τεχεράνη, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε μήνυμα στο λαό του με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους. Σε δήλωσή του, τόνισε: «Το νέο ιρανικό έτος θα είναι η χρονιά μιας ανθεκτικής οικονομίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων με γειτονικές χώρες.

Επίθεση κατά του ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του ΝΑΤΟ, αποκαλώντας τις χώρες της Συμμαχίας «δειλές» και υποστηρίζοντας ότι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, «είστε μία χάρτινη τίγρη». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους στο Ιράν.

Απειλές από το Ιράν

Το Ιράν, από την πλευρά του, αντέτεινε νέες απειλές κατά Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, προειδοποιώντας ότι «δεν θα είστε πουθενά ασφαλείς». Αυτές οι εξελίξεις προμηνύουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Αντίποινα από τη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης από το Ιράν, προειδοποίησε ότι η υπομονή της «δεν είναι απεριόριστη». Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη ότι το Ριάντ μπορεί να προχωρήσει σε αντίποινα αν οι επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου συνεχιστούν.

Αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ

Σε συνέχεια των συγκρούσεων, οι δυνάμεις του IDF πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «ο αντίπαλος αποδεκατίζεται». Στα πλήγματα αναφέρθηκε ο θάνατος του Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης.

Στήριξη της ΕΕ προς τα ΗΑΕ

Εν τω μεταξύ, ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος σύμβουλος του προεδρικού γραφείου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Κόλπου, Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος επιβεβαίωσε την «πλήρη υποστήριξη» της ΕΕ προς τις ΗΑΕ ενάντια στην ιρανική επιθετικότητα.

Συναγερμός στο Μπαχρέιν

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία και στο Μπαχρέιν, όπου εκδόθηκε συναγερμός για πιθανή πυραυλική επίθεση. Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Σχολιασμός

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις εξελίξεις καθημερινά να εντείνονται. Η στρατιωτική και διπλωματική κινητικότητα από τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους συμμάχους τους δείχνει την ύπαρξη ενός ευρύτερου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια στην περιοχή. Το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής προειδοποιούν για αντίποινα και οι στρατιωτικές επιθέσεις συνεχίζονται, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες διπλωματικές παρεμβάσεις.

