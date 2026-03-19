Η κατάσταση στο Ντουμπάι βρίσκεται σε επικίνδυνη καμπή, καθώς οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης νερού στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το συγκρότημα στο Χαμπσάν έχει πληγεί, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την παροχή πόσιμου νερού.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα αποθέματα νερού για το Ντουμπάι αρκούν μόνο για 48 ώρες, εάν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες στις εγκαταστάσεις. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας, καθώς η αφαλάτωση νερού αποτελεί ζωτικής σημασίας διαδικασία για την επιβίωση της περιοχής.

Διαψεύδονται οι φήμες για περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων

Στο πλαίσιο της κρίσης, φήμες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν σχετικά με πιθανές επιβολές capital controls στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το υπουργείο Οικονομίας της χώρας έχει προχωρήσει σε επίσημη διάψευση αυτών των πληροφοριών, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν σχέδια για περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων ή σε ξένες επενδύσεις. «Το Υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού διαψεύδει την ακρίβεια των πληροφοριών που κυκλοφορούν σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η σημασία της αφαλάτωσης στον σύγχρονο πόλεμο

Η επίθεση στις ενεργειακές υποδομές αναδεικνύει την ευαλωτότητα των κρίσιμων εγκαταστάσεων, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ασφαλείς σε περιόδους πολέμου. Σε χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, έως και το 90% του πόσιμου νερού προέρχεται από τη διαδικασία αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή στην παροχή ενέργειας μπορεί να έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και οι εξαντλημένοι υδροφορείς καθιστούν την αφαλάτωση αναγκαία για τις μεγάλες αστικές περιοχές της περιοχής, καθιστώντας την προστασία αυτών των εγκαταστάσεων υψίστης σημασίας.

Η κατάσταση στο Ντουμπάι αναδεικνύει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της πρόσβασης σε πόσιμο νερό σε περιοχές που εξαρτώνται από την αφαλάτωση. Οι πρόσφατες εξελίξεις, αν και ανησυχητικές, υπενθυμίζουν την ανάγκη για ισχυρές πολιτικές και υποδομές που να μπορούν να αντέξουν σε πιέσεις και κρίσεις. Η διάψευση των φημών για capital controls είναι ενθαρρυντική, αλλά η κατάσταση απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών προκλήσεων.

