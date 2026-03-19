Σκηνές σοκ κατέγραψε η κάμερα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίθεσης του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Χάιφα, με το διυλιστήριο της Bazan Group να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτή η μονάδα δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη στο Ισραήλ, αλλά και η πιο κρίσιμη, καθώς καλύπτει περίπου το 50% με 60% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη εγκατάσταση προμηθεύει περίπου το 60% του ντίζελ και το 50% της βενζίνης που καταναλώνεται στο Ισραήλ.

Η σημασία του διυλιστηρίου στη Χάιφα

Το διυλιστήριο στη Χάιφα επεξεργάζεται περίπου 197.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, γεγονός που το καθιστά ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία, τη μεταφορά και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η επίθεση αυτή υπογραμμίζει την ευαλωτότητα του ισραηλινού ενεργειακού συστήματος, καθώς η χώρα διαθέτει μόλις δύο διυλιστήρια, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιθέσεις σε αυτές τις υποδομές μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή

Η επίθεση στη Χάιφα εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών στη Μέση Ανατολή. Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις φαίνεται να αποτελούν πλέον κύριους στόχους σε μια περιφέρεια που ήδη χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την οικονομία του Ισραήλ, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια της περιοχής.

Αντίκτυποι στις διεθνείς σχέσεις

Παράλληλα, το Κατάρ αντέτεινε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις που προήλθαν από το Ιράν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο εμιράτο είχαν στόχο αμερικανικά συμφέροντα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι θα έχουν «μεγάλες επιπτώσεις» στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

«Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν αποφέρουν κανένα άμεσο όφελος σε καμία χώρα, αντιθέτως, προκαλούν ζημία και έχουν άμεσες συνέπειες στον πληθυσμό», δήλωσε ο αλ Θάνι, αναφερόμενος στις σοβαρές ζημιές που υπήρξαν στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου του Ρας Λαφάν.

Η επίθεση στο διυλιστήριο της Χάιφα αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς και την αναγκαιότητα για επαναξιολόγηση της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών στην περιοχή. Η ευαλωτότητα του ισραηλινού ενεργειακού δικτύου, με μόνο δύο διυλιστήρια, είναι ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης προσοχής, καθώς οι συνέπειες από τέτοιες επιθέσεις μπορεί να είναι καταστροφικές.

