Σοκαριστική υπόθεση στη Σκωτία: Έδινε αντικαταθλιπτικά σε νήπιο και έκανε TikTok μέσα στη δίκη

Στη Σκωτία, η περίπτωση της 35χρονης Λόρα Ντόχερτι έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, καθώς κρίθηκε ένοχη για απόπειρα δολοφονίας ενός μικρού παιδιού. Η Ντόχερτι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, χορηγούσε επανειλημμένα στο νήπιο αντικαταθλιπτικά και παυσίπονα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του. Το παιδί χρειάστηκε να υποβληθεί σε ανάνηψη και να τοποθετηθεί σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ενώ υπέστη κρίσεις και επεισόδια μειωμένης συνείδησης.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Μάικλ Ο’Γκρέιντι περιέγραψε τις ενέργειες της Ντόχερτι ως «εντελώς απερίσκεπτες και συγκλονιστικά μοχθηρές». Σημείωσε ότι η κατηγορούμενη δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια, και τόνισε πως η συμπεριφορά της είναι ανέντιμη και χειριστική. Ο δικαστής αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα επιβολής διαταγής διά βίου περιορισμού (Order for Lifelong Restriction – OLR), που είναι ποινή για τις πιο σοβαρές υποθέσεις στη Σκωτία που δεν αφορούν ανθρωποκτονία.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης

Η Ντόχερτι, που καταγόταν από το Γκλενρόθες στη Φάιφ, χορηγούσε φάρμακα στο παιδί από την ηλικία των δύο ετών. Η κατάσταση του παιδιού απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση, και ο δικαστής εξέφρασε την ανησυχία του ότι, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των γιατρών, η υπόθεση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε ανθρωποκτονία. Η κατηγορούμενη, που αρνήθηκε να αναλάβει ευθύνη για τις πράξεις της, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

Ανυπόφορη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δίκης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Ντόχερτι προκάλεσε επιπλέον αίσθηση με την ανάρτηση βίντεο στο TikTok, όπου εμφανιζόταν με ανέμελο ύφος. Χρησιμοποιούσε λεζάντες που υποδήλωναν ότι επιδιώκει την προσοχή, όπως «#makemefamous» και «court again». Σε άλλα βίντεο, έκανε lip sync σε γνωστά τραγούδια, γεγονός που προκάλεσε τη δυσφορία του δικαστή, ο οποίος σημείωσε ότι η κατηγορούμενη φαίνεται να έχει μια «παθολογική ανάγκη για προσοχή».

Ψυχιατρική αξιολόγηση και μελλοντική πορεία

Στην κατάθεση του δικαστηρίου, ψυχιατρική αξιολόγηση αποκάλυψε ότι η Ντόχερτι πάσχει από «συναισθηματικά ασταθή διαταραχή προσωπικότητας». Ο δικαστής εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την πιθανότητα μελλοντικών παρόμοιων συμπεριφορών. Η αναγνώριση της «ταραγμένης και δυστυχισμένης ζωής» της κατηγορούμενης δεν δικαιολογεί τις πράξεις της, και η καταδίκη αναμένεται να επανεξεταστεί στις 16 Ιουνίου.

Η υπόθεση της Λόρα Ντόχερτι αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά παραδείγματα κακοποίησης παιδιών και την ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση και προστασία των ευάλωτων πληθυσμών. Η έλλειψη ενσυναίσθησης και η επικίνδυνη συμπεριφορά της κατηγορούμενης τονίζουν την σημασία της ψυχικής υγείας και την ανάγκη για κατάλληλη υποστήριξη σε περιπτώσεις παρόμοιες με αυτήν.

