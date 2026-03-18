Ντόναλντ Τραμπ: «Αναρωτιέμαι τι θα γίνει αν αποσυρθούμε από τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επανέρχεται με σφοδρή κριτική προς τους συμμάχους της Αμερικής, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ αναδεικνύει την απογοήτευσή του για την απροθυμία των εταίρων να συνδράμουν στην κρίσιμη αυτή περιοχή.

Η αιχμή εναντίον των συμμάχων

Ο Τραμπ δεν δίστασε να αναφερθεί στη δυνατότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από την ενεργό διαχείριση της κατάστασης στην περιοχή. «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσιζαν να αποσυρθούν, θα μπορούσαν να τελειώσουν ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό κράτος τρόμου» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση, άλλες χώρες θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη για το ζωτικής σημασίας πέρασμα.

Επιπλέον, τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να παρακινήσει τους «αδιάφορους συμμάχους» να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να κινητοποιηθούν γρήγορα. «Αυτό θα έκανε να ενεργοποιηθούν μερικοί από τους αδιάφορους “συμμάχους” μας» σημείωσε, ενισχύοντας τη ρητορική του απέναντι σε χώρες που δεν ανταποκρίθηκαν στο αμερικανικό αίτημα για βοήθεια.

Το μέλλον του ΝΑΤΟ

Η στάση αυτή του Τραμπ εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Η απογοήτευσή του από την έλλειψη συνεργασίας των συμμάχων αναγκάζει τους αναλυτές να εξετάσουν τη μελλοντική δυναμική της Συμμαχίας. «Αν δεν βοηθήσουν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει πολύ κακό μέλλον» προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των μελών της Συμμαχίας στις κρίσιμες στιγμές.

Σχόλια και αντιδράσεις

Η δήλωση του Τραμπ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν την πολιτική του προσέγγιση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τη διεθνή ασφάλεια. Ορισμένοι θεωρούν ότι η αμερικανική αποχώρηση από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να δημιουργήσει κενό εξουσίας που θα εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αντίθετα, άλλοι πιστεύουν ότι η πίεση που ασκεί ο Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση της στρατηγικής των συμμάχων και να ενισχύσει τη συνεργασία τους σε ζητήματα ασφάλειας.

Η πολιτική σκηνή φαίνεται να είναι σε αναταραχή, με τον Τραμπ να συνεχίζει να επισημαίνει την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ των κρατών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή.

