Συναγερμός στην Αγγλία: 20 κρούσματα μηνιγγίτιδας και δύο νεκροί. Στο μικροσκόπιο club

Μια σοβαρή επιδημία μηνιγγίτιδας έχει σημάνει συναγερμό στην Αγγλία, καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά 20 κρούσματα. Από αυτά, 9 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, ενώ 11 παραμένουν υπό έρευνα, σύμφωνα με την UK Health Security Agency (UKHSA). Δυστυχώς, η επιδημία έχει οδηγήσει σε δύο θανάτους, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, χαρακτήρισε την κατάσταση «άνευ προηγουμένου» για την περιοχή του Καντέρμπουρι, τονίζοντας ότι η επιδημία εξελίσσεται γρήγορα και ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερα κρούσματα στο μέλλον. Όλοι οι ασθενείς είναι νέοι ενήλικες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Σύνδεση με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry

Η πλειονότητα των κρουσμάτων έχει συνδεθεί με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry, το οποίο είναι δημοφιλές μεταξύ των φοιτητών του Καντέρμπουρι. Οι επισκέπτες του club από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στο βακτήριο της μηνιγγίτιδας. Οι δύο θάνατοι που έχουν καταγραφεί αφορούν μια 18χρονη μαθήτρια, την Τζούλιετ, και έναν 21χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου του Κεντ.

Η UKHSA ενημέρωσε ότι 9 από τα κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ τα υπόλοιπα 11 είναι σε διαδικασία διερεύνησης. Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, έξι ανήκουν σε μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις τύπου Β, που είναι σπάνιο αλλά πολύ σοβαρό στέλεχος.

Δράσεις και εμβολιασμός

Στην προσπάθεια περιορισμού της επιδημίας, έχουν ήδη χορηγηθεί περισσότερες από 2.500 δόσεις αντιβιοτικών σε φοιτητές που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα, καθώς και σε άτομα που επισκέφθηκαν το Club Chemistry κατά την επίμαχη περίοδο. Οι γενικοί ιατροί σε όλη τη χώρα έχουν κληθεί να συνταγογραφήσουν αντιβιοτικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ και σε άλλους που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί.

Επιπλέον, η UKHSA ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, εστιάζοντας αρχικά στους φοιτητές που διαμένουν στις πανεπιστημιακές κατοικίες του Καντέρμπουρι. Σε πρώτη φάση, η υπηρεσία θα επικοινωνήσει με έως 5.000 φοιτητές για να τους προσφέρει το εμβόλιο.

Σημαντικότητα της κατάστασης

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, παρόλο που είναι σπανιότερη από την ιογενή, μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Ακόμα και με κατάλληλη θεραπεία, υπάρχει υψηλός κίνδυνος μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας. Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επιδημίας και την αναγκαιότητα των προληπτικών μέτρων.

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Κατηγορίες κατά Ισραήλ για νέα γενοκτονία στον Λίβανο και αίτημα εξηγήσεων από το Ιράν