Η αθωότητα χάθηκε: Δύο κλικ μακριά η κακοποίηση παιδιών αποκαλύπτει ανατριχιαστική έκθεση

Η παιδική ηλικία μιας 12χρονης κοπέλας διακόπηκε απότομα όταν έπεσε θύμα διαδικτυακής εκμετάλλευσης. Οι γονείς της, Μαρί και Νταν, μοιράζονται την ιστορία τους, τονίζοντας πόσο σοκαριστική και ανατριχιαστική ήταν η εμπειρία αυτή. «Η αθωότητά της χάθηκε», δηλώνει ο Νταν, εξηγώντας ότι η κόρη τους πίστευε πως συνομιλούσε με ένα 14χρονο αγόρι από το Λονδίνο, ενώ στην πραγματικότητα μιλούσε με έναν θηρευτή. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο σοβαρή όταν η 12χρονη αντάλλαξε γυμνές φωτογραφίες της με τον δράστη.

Η Μαρί μοιράζεται την ενοχή που νιώθει: «Περνάς από όλες αυτές τις σκέψεις, λέγοντας “έπρεπε να είχα κάνει περισσότερα, γιατί είμαι η μητέρα της και πρέπει να την προστατεύω”». Ο δράστης εκφόβισε το παιδί, απειλώντας ότι γνώριζε την τοποθεσία της και ότι θα βλάψει την οικογένειά της αν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του. «Ήταν πραγματικά φοβισμένη ότι θα μας συμβεί κάτι κακό», προσθέτει η Μαρί. Όταν οι απειλές μειώθηκαν, ο δράστης άλλαξε τακτική, λέγοντας: «Θα αυτοκτονήσω αν δεν συνεχίσεις να μου στέλνεις εικόνες».

Η διεθνής έρευνα και τα ανησυχητικά ευρήματα

Μια νέα διεθνής έρευνα αποκαλύπτει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο. Το Sky News απέκτησε πρόσβαση σε μια πρωτοποριακή παγκόσμια έκθεση που βασίζεται σε ανώνυμη έρευνα μεταξύ δραστών που έχουν αναζητήσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σκοτεινό διαδίκτυο. Περισσότεροι από 20.000 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες και γλώσσες συμμετείχαν εθελοντικά και χωρίς οικονομική αποζημίωση.

Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά: το 59% των δραστών ήρθε σε επαφή με τέτοιο υλικό κατά την παιδική τους ηλικία, ενώ το 13% δήλωσε ότι αυτό συνέβη σε ηλικία 10 ετών ή μικρότερη. Περίπου το 24% ανέφερε ότι συνάντησε τέτοιο περιεχόμενο κατά λάθος, χωρίς να το αναζητήσει. Ένας από τους συμμετέχοντες χαρακτήρισε την πρόσβαση σε υλικό κακοποίησης παιδιών «υπερβολικά εύκολη», ενώ άλλοι τόνισαν ότι είναι «παντού στο κανονικό διαδίκτυο».

Σύμφωνα με την έκθεση, το 10% των δραστών δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει υλικό που αφορά βρέφη έως τριών ετών, το 29% υλικό με παιδιά 4 έως 10 ετών, και οι μισοί ανέφεραν ότι έχουν δει περιεχόμενο με παιδιά 11 έως 14 ετών. Το 51% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει υλικό που αφορά εφήβους 15 έως 17 ετών.

Ανησυχία για τη βία και την εκμετάλλευση

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν το 29% των συμμετεχόντων παραδέχθηκε ότι έχει δει βίαιη σεξουαλική δραστηριότητα που αφορά παιδιά, ενώ περίπου το 24% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει περιεχόμενο που εμπλέκει παιδιά και ζώα. Στους συμμετέχοντες παρασχέθηκαν πληροφορίες για προγράμματα πρόληψης, με περισσότερους από 2.200 να επιλέγουν να επισκεφθούν το πρόγραμμα «ReDirection».

Η Αλμουντένα Λάρα, διευθύντρια ανάπτυξης πολιτικής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο της Ofcom, τόνισε την ανάγκη για μια βαθιά κατανόηση των κινήτρων των δραστών. «Η έρευνα αυτή θα ενισχύσει την παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο», δήλωσε.

Απαιτήσεις για αυστηρότερη νομοθεσία

Οι γονείς της 12χρονης ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά των δραστών. «Αν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο 20 εκατομμυρίων λιρών σε μια εταιρεία ύδρευσης, τότε θα πρέπει να επιβάλλουν 100 εκατομμύρια σε μια εταιρεία που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ευημερία ενός παιδιού», αναφέρουν.

Η υπουργός που είναι υπεύθυνη για την προστασία και τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, Τζες Φίλιπς, δήλωσε ότι λαμβάνονται «άμεσα μέτρα» για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο. Οι γονείς και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά είναι ασφαλή από κινδύνους που προέρχονται από το διαδίκτυο. Ο αντίκτυπος της διαδικτυακής εκμετάλλευσης μπορεί να είναι καταστροφικός και απαιτεί άμεσες δράσεις και στρατηγικές πρόληψης.

