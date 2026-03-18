Σήμερα, το Ιράν πενθεί για τον Αλί Λαριτζανί, τον επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, ο οποίος έπεσε θύμα βομβαρδισμών που αναφέρονται ότι προήλθαν από αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, από τις επιθέσεις, και η κηδεία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:30 ώρα Ελλάδας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα πρακτορεία FARS και Tasnim.

Η κηδεία θα λάβει χώρα ταυτόχρονα με την κηδεία του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, και των μελών του πολεμικού ναυτικού που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη σύγκρουση με τη φρεγάτα των ΗΠΑ. Ο θάνατος του Λαριτζανί προστίθεται σε έναν μακρύ κατάλογο Ιρανών ηγετών που έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να είναι το πιο εμβληματικό θύμα.

Η αντίδραση του Ιράν και οι απειλές εκδίκησης

Ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, επικεφαλής του ιρανικού στρατού, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα εκδικηθούν για τον θάνατο του Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων. «Θα πάρουμε εκδίκηση για το αγνό αίμα του Αλί Λαριτζανί και των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε. Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν πως οι επιθέσεις που διαπράχθηκαν κατά του Τελ Αβίβ τη νύχτα είχαν ως στόχο την εκδίκηση για αυτούς τους θανάτους.

Ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού αναγνώρισε τον Λαριτζανί ως «de facto ηγέτη» του ιρανικού καθεστώτος τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνοντας τη σημασία του στις αποφάσεις της χώρας. Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις και εναντίον του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Οι διεθνείς επιπτώσεις της έντασης

Καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου θα πλήξουν όλο τον κόσμο. «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους, ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», δήλωσε μέσω του X.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ απάντησαν με ισχυρές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Χορμούζ, κίνηση που επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής, όπου διεξάγεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων υδρογονανθράκων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δήλωσε ότι το ναυτικό των ΗΠΑ δεν χρειάζεται υποστήριξη από συμμάχους για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής.

Το μέλλον της περιοχής και οι απειλές

Η κλιμάκωση των επιθέσεων δεν περιορίζεται μόνο στο Ιράν και το Ισραήλ, καθώς οι επιθέσεις επεκτείνονται και σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και των πολιτικών υποδομών τους. Η κατάσταση είναι τεταμένη, με το Ιράν να συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις και οι στρατιωτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Το μέλλον της περιοχής είναι αβέβαιο, με τον κόσμο να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του πολέμου να απειλούν να επηρεάσουν τη διεθνή σταθερότητα.

Η κηδεία του Λαριτζανί και οι επακόλουθες απειλές εκδίκησης από το Ιράν υποδεικνύουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Με τις συνέπειες του πολέμου να επηρεάζουν παγκοσμίως, οι διεθνείς κοινότητες καλούνται να παρακολουθήσουν στενά τις εξελίξεις και να αναλάβουν δράση πριν η κατάσταση γίνει ανεπανόρθωτη.

Διαβάστε ακόμα: Σάλος με τις φήμες για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα γέλια του Τραμπ και οι ισχυρισμοί για τον «δάσκαλο»