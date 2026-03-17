Ντόναλντ Τραμπ και ΝΑΤΟ: «Ένα πραγματικά ανόητο λάθος» για την Ευρώπη

Η πρόσφατη άρνηση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διασφάλιση των Στενών του Χορμούζ έχει προκαλέσει αισθήματα απογοήτευσης στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την αποδοκιμασία του, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως πραγματικά ανόητο λάθος. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από μια σειρά γεγονότων που σχετίζονται με τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή λόγω των επιθέσεων από το Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία των Στενών του Χορμούζ για την παγκόσμια οικονομία. Σημείωσε ότι η έλλειψη υποστήριξης από τις χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες θα έπρεπε να είναι σύμμαχοι, είναι μια σοβαρή δοκιμασία για τη συμμαχία. Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πραγματικά ανόητο λάθος, δήλωσε.

Στρατηγικές αλλαγές και ερωτηματικά

Η δήλωση του Τραμπ περιείχε επίσης αναφορές για την ανάγκη των ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ. Ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον την ανάγκη βοήθειας από τις χώρες του ΝΑΤΟ, μια θέση που επαναλαμβάνει και σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social. "Δεν έχουμε πλέον ανάγκη και δεν θέλουμε πλέον βοήθεια από χώρες του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν χρειαζόμασταν βοήθεια", τόνισε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ενώ εξέφρασε αυτή την απογοήτευση, παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ θα επιθυμούσαν κάποια υποστήριξη στην ανίχνευση ναρκών στα Στενά. Η αντίφαση αυτή καταδεικνύει τις περίπλοκες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Κριτική στους συμμάχους και προοπτικές

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να κριτικάρει και άλλους συμμάχους όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα, που επίσης δεν απάντησαν θετικά στα αιτήματά του για βοήθεια. Αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κρις Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ έκανε λόγο για "τεράστια λάθη" και υπογράμμισε ότι οι ηγέτες αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους.

Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κάτι που θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνο. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την πίεση προς το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τη στρατηγική του στην περιοχή.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ΝΑΤΟ και την έλλειψη υποστήριξης από τους συμμάχους του φανερώνει την ανασφάλεια που επικρατεί στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη συμμετοχή τους στη συμμαχία και τη στρατηγική τους στο Ιράν επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή. Αν και οι σχέσεις με τους παραδοσιακούς συμμάχους φαίνονται τεταμένες, η ανάγκη για συνεργασία και υποστήριξη σε κρίσιμες στιγμές παραμένει επιτακτική.

