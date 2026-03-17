Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ξεκάθαρα ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ελευθερία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο Μακρόν τόνισε ότι «υπό τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες, δεν θα πάρουμε ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις» που σχετίζονται με αυτήν την περιοχή.

Η πολιτική στάση της Γαλλίας

Σχολιάζοντας την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Γαλλία δεν έχει επιλέξει αυτόν τον πόλεμο. Η στρατηγική της χώρας εστιάζει στην αμυντική στάση, με στόχο την προστασία των πολιτών και την υποστήριξη των συμμάχων. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του για αποκατάσταση της ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι επιπτώσεις της απόφασης

Η δήλωση του Μακρόν δείχνει τη διστακτικότητα της Γαλλίας να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης και προκλήσεων στην περιοχή. Αυτή η απόφαση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική δυναμική και τις συμμαχίες στην περιοχή, καθώς οι διεθνείς παίκτες αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν αναδεικνύει τη σύνθετη γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση της Γαλλίας να μην συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχει ευρύτερες συνέπειες στην περιοχή, καθώς άλλες χώρες μπορεί να αναγκαστούν να επαναξιολογήσουν τις στρατηγικές τους. Η επιθυμία του Μακρόν για ασφάλεια και ελεύθερη ναυσιπλοΐα είναι κρίσιμη, αλλά το μέλλον της περιοχής παραμένει αβέβαιο.

