Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 18η ημέρα του, με τις τελευταίες εξελίξεις να προκαλούν ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Νωρίς το πρωί, εκρήξεις αναφέρθηκαν σε Ντουμπάι και Ντόχα, ενώ οι στρατιωτικές δραστηριότητες εκτείνονται από τον Λίβανο έως το Ιράκ, με αναχαιτίσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones.

Το Ιράν δεν άργησε να απαντήσει, εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ, την ίδια στιγμή που η ισραηλινή αεροπορία υλοποιούσε νέες επιθέσεις στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη ήρθε υπό μαζική επίθεση με drones και ρουκέτες, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ένταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Επικίνδυνες αποφάσεις και στρατηγικές κινήσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως για την εξόντωση του Αλί Λαριτζανί, του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Με ανάρτηση στο Twitter, το γραφείο του Νετανιάχου επιβεβαίωσε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι στο στόχαστρο. Ο βομβαρδισμός που φέρεται να είχε αποτέλεσμα την εξόντωση του Λαριτζανί συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας.

Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026

Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί;

Ο Αλί Λαριτζανί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες του Ιράν. Στα 67 του χρόνια, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις ασφαλείας στη χώρα, ιδίως μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Έχει υπηρετήσει στους Φρουρούς της Επανάστασης και έχει αναλάβει σημαντικά αξιώματα, όπως η θέση του επικεφαλής της κρατικής τηλεόρασης και διαπραγματευτής για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η καριέρα του Λαριτζανί περιλαμβάνει επίσης 12 χρόνια ως πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μέχρι το 2020. Επιστρέφοντας στο προσκήνιο, ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπου θεωρείται θεμελιώδης διαμορφωτής της στρατηγικής του Ιράν.

Αντίκτυποι της κρίσης

Λίγα λεπτά μετά την επιβεβαίωση του χτυπήματος κατά του Λαριτζανί, δημοσιεύθηκε μήνυμα του στα social media, στο οποίο αναφερόταν στην κηδεία των ναυτών που είχαν χάσει τη ζωή τους σε πρόσφατη επίθεση.

«Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά του ιρανικού έθνους και οι θυσίες αυτές θα ενισχύσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πολλά χρόνια ακόμη, στο πλαίσιο της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Προσεύχομαι στον Παντοδύναμο Θεό να τους χαρίσει την υψηλότερη θέση και τιμή για αυτούς τους αγαπημένους μάρτυρες».

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί, ενώ οι πληροφορίες για τη τύχη του παραμένουν αντικείμενο αμφισβήτησης.

Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, καθώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει το ταξίδι του στην Κίνα εξαιτίας της κρίσης.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις τελευταίες εξελίξεις να αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της σύγκρουσης. Οι στρατηγικές κινήσεις και οι επιθέσεις που καταγράφονται επισημαίνουν την κρισιμότητα της πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης στην περιοχή. Η διαρκής αβεβαιότητα για την τύχη σημαντικών πολιτικών προσώπων, όπως ο Αλί Λαριτζανί, καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη.

