Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που εισήλθε στην 18η ημέρα του, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σχετικά με το πώς και πότε θα τελειώσει. Παρά τις διαφωνίες, οι περισσότερες χώρες εμπλέκονται στην επιθυμία για ένα γρήγορο τέλος, αλλά οι όροι αυτής της λήξης παραμένουν ασαφείς. Το BBC αναλύει τις προθέσεις των ΗΠΑ, του Ιράν, του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες

Η στρατηγική του προεδρίου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο φαίνεται να είναι θολή. Στο επίκεντρο των στόχων του βρίσκεται η επιθυμία να περιοριστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και η πλήρης υποταγή του καθεστώτος στην Ουάσιγκτον και το Ισραήλ. Ωστόσο, οι επιδιώξεις αυτές δεν έχουν επιτευχθεί, καθώς το Ιράν δεν έχει υποκύψει ούτε έχει καταρρεύσει, ενώ η στρατιωτική του δύναμη έχει μειωθεί σημαντικά έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών.

Παράλληλα, οι έμμεσες συνομιλίες που διεξήχθησαν στη Γενεύη τον Φεβρουάριο, με τη μεσολάβηση του Ομάν, έδειξαν ότι το Ιράν ήταν ανοιχτό σε παραχωρήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει την ακύρωση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή την υποστήριξή της σε πολιτοφυλακές στην περιοχή.

Για την Ουάσινγκτον, ο ιδανικός στόχος θα ήταν η κατάρρευση του καθεστώτος των αγιατολάχ και η αντικατάστασή του από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Το Ιράν

Αν και το Ιράν επιθυμεί την άμεση λήξη του πολέμου, δεν είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει σε όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Η χώρα διαθέτει τη στρατηγική υπομονή να αντέξει περισσότερο από την Ουάσινγκτον, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης και της εκτενούς ακτογραμμής της. Αυτή της η θέση της επιτρέπει να απειλεί τη ναυτιλία, η οποία μεταφέρει σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων προμηθευτών πετρελαίου.

Το Ιράν ζητά μια εγγύηση ότι δε θα δέχεται ξανά επιθέσεις και απαιτεί αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές. Αν και γνωρίζει ότι πιθανότατα δεν θα λάβει ούτε το ένα ούτε το άλλο, η ηγεσία του Ιράν επιδιώκει να επιβιώσει από τη σύγκρουση προκειμένου να την παρουσιάσει ως νίκη.

Ισραήλ

Από την πλευρά του, το Ισραήλ φαίνεται να είναι λιγότερο ανυπόμονο να τελειώσει ο πόλεμος. Οι Ισραηλινοί επιθυμούν να καταστραφούν οι αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και οι στρατιωτικές του υποδομές. Ωστόσο, το Ισραήλ κατανοεί ότι αυτές οι υποδομές μπορούν να ξαναχτιστούν μετά το τέλος των εχθροπραξιών και γι' αυτό θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Τεχεράνη για τις συνέπειες της επιθετικότητάς της.

Η αντίληψη του Ισραήλ για τους πυραύλους του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική του ασφάλεια, καθώς θεωρεί ότι αυτά αποτελούν υπαρξιακή απειλή.

Η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή είναι περίπλοκη και εξαιρετικά εύθραυστη. Οι διαφορετικές επιδιώξεις των εμπλεκομένων μερών καθιστούν δύσκολη την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης. Η διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων και η ανάγκη για διπλωματικές λύσεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

