Ένας Έλληνας ναυτικός, εγκλωβισμένος στα Στενά του Ορμούζ, μοιράστηκε την αγωνία και τον φόβο του κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στην εκπομπή Live News. Η συγκεκριμένη περιοχή, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, έχει στρατηγική σημασία, καθώς διακινεί το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατάσταση για τους ναυτικούς είναι δραματική, καθώς οι επιθέσεις και οι στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα έντονης ανασφάλειας. «Ζούμε με την αγωνία του αύριο κάθε μέρα. Τα τρόφιμα αρχίζουν να λιγοστεύουν. Προσπαθούμε να κάνουμε κουράγιο ο ένας στον άλλον, αλλά η αλήθεια είναι πως όλοι φοβόμαστε», εξήγησε ο ναυτικός, ο οποίος βρίσκεται εκεί για τρίτη εβδομάδα.

Ο φόβος και η ανησυχία για τις οικογένειες

«Δεν φοβάμαι μόνο για εμένα, φοβάμαι γιατί δεν ξέρω αν θα καταφέρω να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου. Το μόνο που σκέφτομαι είναι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου», πρόσθεσε, αναδεικνύοντας την ψυχολογική πίεση που υφίστανται οι ναυτικοί που εργάζονται σε τέτοιες επικίνδυνες συνθήκες.

Η επικοινωνία με τους εγκλωβισμένους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όπως ανέφερε ο ναυτικός, βλέπει γύρω του εικόνες καταστροφής και κανείς δεν μπορεί να προφητέψει το μέλλον: «Θέλω πρώτα από όλα να ξέρετε ότι κρατάμε. Είμαι εδώ πάνω στο πλοίο, κάπου στον Περσικό κόλπο. Τριγύρω μας όλα φαίνεται να έχουν παγώσει από τον φόβο».

Η καθημερινότητα των ναυτικών

Σύμφωνα με τον Γιώργο Βάλλη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, οι ναυτικοί είναι κλειδωμένοι στα σκάφη τους, εκτεθειμένοι σε συνθήκες τρόμου. «Βλέπουν συντρίμμια μέσα και έξω από το σκάφος, συντρίμμια από drones και πυραύλους. Ακούνε συνέχεια τις προσπάθειες του συστήματος αεράμυνας να αναχαιτίσει πυραύλους και drones», δήλωσε.

Αυτή η καθημερινότητα είναι γεμάτη αγωνία και ανασφάλεια, που εντείνεται από την αδυναμία τους να γνωρίζουν πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Ο φόβος και η αναστάτωση κυριαρχούν, καθώς οι ναυτικοί προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια περιοχή που φαίνεται να έχει παγώσει από τον τρόμο.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ναυτικών, καθώς και για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι μαρτυρίες των εγκλωβισμένων αποτυπώνουν τη δραματική πραγματικότητα που βιώνουν, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ και την Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ: Θα έχετε κακό μέλλον αν δεν βοηθήσετε