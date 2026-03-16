Σάλος με τις φήμες για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα γέλια του Τραμπ και οι ισχυρισμοί για τον «δάσκαλο»

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αντέδρασε με γέλιο και έκπληξη όταν έμαθε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο πιθανός επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πηγές που επικαλείται η New York Post, οι οποίες αναφέρουν ότι η αντίδραση του πρώην Αμερικανού προεδρικού ήταν ενδεικτική της σοκαριστικής φύσης της είδησης.

Αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους

Οι παρευρισκόμενοι στο δωμάτιο με τον Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεώρησαν την κατάσταση «ξεκαρδιστική». Ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι δεν έχει σταματήσει να γελάει από την ημέρα που έμαθε τις φήμες. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα του Μοτζταμπά ως διάδοχο, τροφοδότησαν περαιτέρω συζητήσεις για την πολιτική συνέχεια στο Ιράν.

Αμφιβολίες για τη διαδοχή

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι φήμες ότι ο Μοτζταμπά είναι γκέι είναι αξιόπιστες, και όχι απλώς κουτσομπολιό. Δύο αξιωματούχοι της κοινότητας πληροφοριών και ένα τρίτο άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσαν ότι η πληροφορία αυτή έχει προκαλέσει αμφιβολίες στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, σχετικά με την καταλληλότητα του γιου του για τη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Σχέσεις του Μοτζταμπά

Η αναφορά ότι ο Μοτζταμπά είχε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον δάσκαλό του από την παιδική του ηλικία προστίθεται στις φήμες. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η σχέση αυτή ήταν με άτομο που στο παρελθόν είχε εργαστεί για την οικογένεια Χαμενεΐ. Αυτές οι λεπτομέρειες οδηγούν σε ερωτήματα σχετικά με την προσωπική ζωή του Μοτζταμπά και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την πολιτική κατάσταση στο Ιράν.

Η κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά

Σημαντικό είναι ότι ο Μοτζταμπά φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά κατά τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί του έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά του, με τον Μοτζταμπά να κάνει «επιθετικές» σεξουαλικές προσεγγίσεις σε άνδρες που τον φροντίζουν, πιθανώς ως αποτέλεσμα της καταστολής που του χορηγείται.

Οι φήμες για την προσωπική ζωή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ φέρνουν στην επιφάνεια την ευθραυστότητα της πολιτικής διαδοχής στο Ιράν. Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά και οι ενδεχόμενες επιρροές από το παρελθόν του προσθέτουν μία ακόμα διάσταση σε ένα περίπλοκο πολιτικό σκηνικό.

