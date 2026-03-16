Η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική υποστήριξη στο πλαίσιο της διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ. Η απάντηση της Γερμανίας ήρθε σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ ζητούσαν από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και μέλη του ΝΑΤΟ, να συμβάλουν στην επαναλειτουργία του στρατηγικού αυτού θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο από την αρχή της πρόσφατης σύγκρουσης.

Η θέση της Γερμανίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφαν Κορνέλιους, δήλωσε με σαφήνεια: «Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς». Υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Γερμανίας δεν σχετίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την υπεράσπιση των εδαφών των μελών του. «Δεν υπάρχει εντολή για την ανάπτυξή του», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη διαφορά μεταξύ των στρατηγικών στόχων της Συμμαχίας και της τρέχουσας κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία της να μην εμπλακεί στη συγκεκριμένη σύγκρουση, όπως επισήμανε και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Αντίκτυποι στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, πρόσθεσε την περασμένη Δευτέρα ότι οι απειλές του Τραμπ περί «δραματικών συνεπειών» αν οι σύμμαχοι δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες του δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν τη θέση της Γερμανίας. «Τι περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνουν μια ή δύο ευρωπαϊκές φρεγάτες στα Στενά του Ορμούζ που δεν μπορεί να κάνει ο ισχυρός αμερικανικός ναυτικός στόλος;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πιστόριους εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το ΝΑΤΟ δεν θα διαλυθεί εξαιτίας αυτών των διαφορών, ενώ τόνισε την ανάγκη για διπλωματική προσέγγιση στην περιοχή, αντί για στρατιωτική επέμβαση.

Αντιδράσεις από άλλες χώρες

Αντίστοιχες θέσεις διατύπωσε και ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αρνήθηκε την αποστολή πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ. Παρά τη συμφωνία για τη σημασία της επαναλειτουργίας του Στενού, οι δύο ηγέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή στρατηγική.

Από την πλευρά του, ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, τόνισε την ανάγκη για διπλωματική στήριξη ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι οι υπάρχουσες στρατιωτικές αποστολές δεν επαρκούν για την περιοχή των Στενών.

Ακόμα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, παρά την πίεση που δέχεται από τις ΗΠΑ.

Η απόρριψη της γερμανικής κυβέρνησης στο αίτημα του Τραμπ αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σχετικά με στρατηγικές προσεγγίσεις σε διεθνή ζητήματα. Η έμφαση στη διπλωματία και η αντίθεση σε στρατιωτικές επεμβάσεις υποδηλώνει μια ενδεχόμενη στροφή στις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών κρατών, που ίσως επιδιώκουν να διατηρήσουν μια αυτόνομη εξωτερική πολιτική, ανεξάρτητη από τις επιταγές των ΗΠΑ.

