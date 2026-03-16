Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αναφέροντας ότι ο οργανισμός κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ένα πολύ κακό μέλλον αν δεν υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ τόνισε ότι τα Στενά, που παραμένουν σχεδόν κλειστά λόγω της έντασης στην περιοχή, αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η γεωπολιτική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ είναι μια από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η διακοπή της διέλευσης από τα Στενά έχει προκαλέσει ήδη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, με την Ουάσιγκτον να πιέζει για τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Η αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Wall Street Journal, έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για τη δημιουργία ενός συνασπισμού κρατών. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απευθύνει εκκλήσεις προς χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα να συνεισφέρουν στρατιωτικούς πόρους. Η ανταπόκριση, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική, με τις χώρες να θέτουν προϋποθέσεις για την αποστολή ναυτικών δυνάμεων.

Η στάση του ΝΑΤΟ και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι "είναι απόλυτα προσήκον" τα κράτη που επωφελούνται από το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά να συμμετάσχουν στην προσπάθεια διασφάλισης της ασφάλειας στην περιοχή. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η απουσία ανταπόκρισης θα μπορούσε να έχει "πολύ κακές συνέπειες" για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ φτάνουν σε κρίσιμο σημείο, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή να εντείνονται.

Συνομιλίες με το Ιράν και οι επιπτώσεις

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν, αν και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη "έτοιμη" για συμφωνία. Ωστόσο, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν "αποδεκατιστεί" από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού για την προστασία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στην περιοχή και να αποτρέψουν μελλοντικές συγκρούσεις. Οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των συμμάχων τους.

Οι διεθνείς αντιδράσεις και η θέση της Κίνας

Η Κίνα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά, γεγονός που την καθιστά βασικό "παίκτη" σε οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης της κρίσης. Ωστόσο, η θέση της παραμένει επιφυλακτική, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή αυξάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η Ιαπωνία, από την άλλη, θέτει "εξαιρετικά υψηλό" όριο για την αποστολή πολεμικών πλοίων, αντανακλώντας την παραδοσιακή της διστακτικότητα να εμπλακεί στρατιωτικά εκτός Ασίας. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την Ουάσιγκτον να συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης διεθνούς συμμαχίας.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύει τη συνεχή ένταση στις διεθνείς σχέσεις και την επιρροή που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες. Η προσπάθεια του Τραμπ να εμπλέξει το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς εταίρους σε μια στρατηγική απάντηση στις προκλήσεις της περιοχής υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

