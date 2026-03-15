Το κόστος των επιθέσεων κατά του Ιράν: 12 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Kevin Hassett, έκανε δηλώσεις σχετικά με το οικονομικό βάρος του πολέμου με το Ιράν, το οποίο μέχρι στιγμής έχει κοστίσει περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation με την Margaret Brennan, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επαρκή χρηματοδότηση για τις τρέχουσες ανάγκες, αναφέροντας ότι "αυτή τη στιγμή, έχουμε ό,τι χρειάζεται". Αυτή η δήλωση έρχεται τη στιγμή που οι νομοθέτες προετοιμάζονται για ενδεχόμενο αίτημα επιπλέον χρηματοδότησης από τον Λευκό Οίκο.

Στρατηγικές και προοπτικές

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υπογράμμισε την ανάγκη για ένα "εντελώς νέο μοντέλο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας". Η προοπτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στρατηγικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ανάλυση από ειδικούς

Ο Thomas Friedman, σε πρόσφατη συνέντευξή του, εξήγησε τη στρατηγική του Ιράν που περιλαμβάνει την τακτική "out-crazy" απέναντι στις ΗΠΑ. Ο Friedman αναλύει πώς η Τεχεράνη έχει προσαρμόσει τη συμπεριφορά της ώστε να προκαλεί ανησυχία και να αποσπά την προσοχή από άλλες εξελίξεις.

Πολιτική αντίκτυπος και αντιδράσεις

Ο γερουσιαστής Mark Warner δήλωσε ότι το Ιράν δεν παρουσίασε "άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες" κατά τη διάρκεια ενημέρωσης το 2025. Αυτή η δήλωση έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου οι πολιτικές αποφάσεις σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση ασφαλείας και τις στρατηγικές επιλογές της χώρας.

Στρατηγικές μεταρρυθμίσεις

Ο David Petraeus, στρατηγός εν αποστρατεία, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία προοπτικών αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι "δεν νομίζω ότι υπάρχει η προοπτική για αλλαγή καθεστώτος, δυστυχώς". Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αμερικανική πολιτική στην περιοχή.

Συνέπειες για την παγκόσμια αγορά

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες για μια "χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει δει ποτέ ο κόσμος", όπως ανέφερε πρώην σύμβουλος ενέργειας του Biden. Η διαρκής πίεση για επιπλέον στρατιωτική δράση και η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις παγκόσμιες τιμές.

Η συζήτηση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν φέρνει στην επιφάνεια πολλές προκλήσεις για την αμερικανική κυβέρνηση, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και οικονομίας. Οι δηλώσεις των αξιωματούχων υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεκτική προσέγγιση και επαναξιολόγηση των στρατηγικών, καθώς οι συνέπειες της σύγκρουσης επηρεάζουν όχι μόνο την περιοχή αλλά και τη διεθνή κοινότητα.

