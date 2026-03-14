Τουρκία: Κατηγορίες κατά Ισραήλ για νέα γενοκτονία στον Λίβανο και αίτημα εξηγήσεων από το Ιράν

Η Τουρκία εκφράζει σοβαρούς φόβους ότι οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να οδηγούν σε μια νέα γενοκτονία στον Λίβανο, με πρόσχημα την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να αποτρέψει αυτή την κλιμάκωση.

Φόβοι για γενοκτονία

Ο Φιντάν τόνισε ότι «ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ». Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, με την Τουρκία να ανησυχεί για τις συνέπειες των ισραηλινών επιθέσεων.

Αντιφάσεις στις δηλώσεις του Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην άρνηση του Ιράν να αναλάβει την ευθύνη για τις πρόσφατες εκτοξεύσεις πυραύλων που προήλθαν από το Ιράν προς την Τουρκία. Ο Τούρκος υπουργός επεσήμανε ότι η Άγκυρα εξετάζει τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.

Διεθνής αντίκτυπος

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με τις εντάσεις να επηρεάζουν τις διπλωματικές σχέσεις στην περιοχή. Η Τουρκία, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις, προσπαθεί να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα προτού η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύουν την αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών στον Λίβανο, καθώς και τις εντάσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των χωρών της περιοχής. Η διεθνής κοινότητα καλείται να παρακολουθήσει στενά αυτές τις εξελίξεις, καθώς η κατάσταση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

