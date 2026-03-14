Η 15η ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν φέρνει μια δραματική ανατροπή που «παγώνει» την παγκόσμια οικονομία. Η είδηση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κήρυξαν ως «νόμιμους στόχους» τις αμερικανικές υποδομές στα ΗΑΕ συνοδεύτηκε από στήλες καπνού πάνω από στρατηγικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι η απάντηση της Τεχεράνης στα πλήγματα που δέχθηκε στο νησί Kharg μεταφέρει το πεδίο των μαχών στην καρδιά της παγκόσμιας τροφοδοσίας ενέργειας.

Η στοχοποίηση των Εμιράτων και το πλήγμα στη Φουτζάιρα

Η Τεχεράνη έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην ηγεσία των ΗΑΕ, καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν περιοχές κοντά σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κρίσιμη πετρελαϊκή υποδομή μετά την κατάρριψη ιρανικού drone. Οι επιχειρήσεις φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν, προκαλώντας άμεση νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Νόμιμοι Στόχοι: Λιμάνια, αποβάθρες και στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις θεωρούνται πλέον από το Ιράν ως «εχθρικό έδαφος», καθώς η Τεχεράνη κατηγορεί τα Εμιράτα για παροχή διευκολύνσεων στις ΗΠΑ.

Το μυστήριο με το Μπαχρέιν και τους πυραύλους των ΗΠΑ

Μια νέα αποκάλυψη των New York Times προσθέτει λάδι στη φωτιά, καθώς βίντεο δείχνει εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το έδαφος του Μπαχρέιν προς το Ιράν.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί τη σημαντικότερη ναυτική βάση των ΗΠΑ στην περιοχή. Παρόλο που η κυβέρνηση της χώρας αρνείται τη συμμετοχή της σε επιθετικές ενέργειες, η πιθανότητα οι ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός της για πλήγματα κατά του Ιράν καθιστά το μικρό εμιράτο άμεσο στόχο αντιποίνων. Γεωγραφική Επέκταση: Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης που καταγράφεται επίθεση κατά του Ιράν η οποία φαίνεται να προέρχεται από αραβική χώρα του Κόλπου.

Η στρατηγική «αποκεφαλισμού» και οι συνέπειες

Η ένταση κλιμακώθηκε κατακόρυφα μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο νησί Kharg, τον κύριο «πνεύμονα» των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την καταστροφή στρατιωτικών στόχων εκεί, ωθώντας το Ιράν σε μια τακτική «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» κατά των πετρελαϊκών υποδομών των συμμάχων των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμα: Το σαδιστικό δίκτυο «The Com»: Η σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου που στοχεύει ανηλίκους