Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο: 10 Έλληνες ναυτικοί σε κίνδυνο – Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ένα ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο Νοβοροσίσκ, με 10 Έλληνες ναυτικούς να είναι μεταξύ του πληρώματος. Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026, όταν το πλοίο βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια από την ακτή του Νοβοροσίσκ.

Καταγραφή του περιστατικού

Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, αλλά ευτυχώς οι 24 ναυτικοί που βρίσκονταν στο σκάφος είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ο υπουργός Κικίλιας ανέφερε ότι οι αρχές διατηρούν καθημερινή επαφή με το πλήρωμα, προσδιορίζοντας την κατάσταση ως ασφαλή και χωρίς σοβαρές επιπτώσεις.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron», δήλωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην ΕΡΤ.

Αντίκτυποι και πολιτικές εκτιμήσεις

Ο κ. Κικίλιας εκτίμησε ότι η επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με τις πολιτικές πιέσεις που ασκούν χώρες στην περιοχή, ειδικά σε σχέση με τις πρόσφατες αποφάσεις που επιτρέπουν τη μερική διακίνηση ρωσικού πετρελαίου. «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας των Ελλήνων ναυτικών και της ναυτιλίας τους.

Ο υπουργός ενημέρωσε επίσης τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών για το συμβάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των εμπορικών σκαφών και της ασφάλειας των ναυτικών που εργάζονται νόμιμα και προσπαθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους χωρίς να εμπλέκονται σε πολιτικές ή στρατιωτικές συγκρούσεις.

Σημερινή κατάσταση

Αυτή τη στιγμή, οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν εξελίξεις. Η ασφάλεια των ναυτικών και των εμπορικών πλοίων παραμένει προτεραιότητα, καθώς οι συνθήκες στη Μαύρη Θάλασσα είναι ιδιαίτερα τεταμένες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Η επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο αναδεικνύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές εντάσεις είναι υψηλές. Η αντίδραση του υπουργού Ναυτιλίας αποδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προστασία και υποστήριξη των ναυτικών, καθώς και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα.

Διαβάστε ακόμα: Το ΝΑΤΟ αναχαιτίζει πύραυλο προς την Τουρκία. Νέοι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο. Στα ύψη το πετρέλαιο