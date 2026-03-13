Το Πεντάγωνο έχει δώσει το «πράσινο φως» για την αποστολή 5.000 πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι προοπτικές ενός γρήγορου τέλους στον πόλεμο με το Ιράν φαίνονται αβέβαιες. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης (Centcom), με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Αποστολή και στρατηγική ενίσχυση

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε την αποστολή τμήματος μιας ομάδας αμφίβιας ετοιμότητας, καθώς και μιας συνοδευτικής εκστρατευτικής μονάδας πεζοναυτών. Σύμφωνα με αναφορές της εφημερίδας The Wall Street Journal, η αποστολή αυτή θα συνοδευτεί από πολεμικά πλοία, ενισχύοντας έτσι την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η στρατηγική κίνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης και αναταραχής, με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει πρόσφατα ότι είναι «απίθανο» οι Ιρανοί να εξεγερθούν κατά του καθεστώτος τους σύντομα.

Δηλώσεις Τραμπ και γεωπολιτικές επισημάνσεις

Σε συνέντευξή του στο Fox Radio, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί πιθανό ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, να παρέχει κάποια στήριξη στο Ιράν, αλλά υπογράμμισε ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτό. «Πιστεύω πως είναι πιθανό πως τους βοηθούν λίγο, ναι, το φαντάζομαι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι και ο Πούτιν μπορεί να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη βοήθεια που παρέχει η Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται εξωτερική υποστήριξη για την άμυνα κατά των ντρόουν.

Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις

Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει περίπου 7.600 επιθέσεις κατά του Ιράν από την αρχή της σύγκρουσης πριν από δύο εβδομάδες. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν περίπου 4.700 πλήγματα κατά του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος και πάνω από 2.000 κατά «αρχηγείων και εγκαταστάσεων».

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει εκτελέσει επίσης περισσότερες από 380 πτήσεις στον ιρανικό εναέριο χώρο, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.100 επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 380 μαχητών της οργάνωσης.

Σχολιασμός

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής υποδεικνύουν μια κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης, με την αμερικανική και ισραηλινή στρατηγική να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των ιρανικών απειλών. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στην ήδη πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, που απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και ανάλυση.

