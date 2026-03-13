Σε μια αναπάντεχη εξέλιξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο» και «αξιολύπητο», σε σχέση με την απόφαση του τελευταίου να μην χορηγήσει χάρη στον πρώην πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή η δημόσια κόντρα εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεργάζονται στενά στην στρατηγική τους κατά του Ιράν, με σημαντικές επιπτώσεις στον διεθνή εμπορικό και ενεργειακό τομέα.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026, όταν ο Τραμπ, σε μια συνέντευξη, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση του Χέρτζογκ να μην παραχωρήσει χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς. Ο Τραμπ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος «κάνει όλο μα@@@ς».

Η απάντηση του Ισαάκ Χέρτζογκ

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ αντέτεινε την κριτική του Τραμπ, δηλώνοντας ότι «η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία του Ισραήλ δεν πωλούνται». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο Χέρτζογκ στην εθνική του ταυτότητα και την αυτονομία των θεσμών του Ισραήλ, ειδικά σε μια περίοδο που οι διεθνείς σχέσεις είναι τεταμένες.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ότι «οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι έχουν στην καρδιά τους», χαρακτηρίζοντας τη δική του δίκη «πολιτικό κυνήγι μαγισσών». Η απάντησή του υποδηλώνει ότι, παρά τη δημόσια κριτική του Τραμπ, δεν επιθυμεί να στραφεί εναντίον του πρώην προεδρεύοντα.

Αντιφάσεις και πολιτική δυναμική

Η κόντρα αυτή φέρνει στο προσκήνιο τις εσωτερικές πολιτικές αντιφάσεις του Ισραήλ. Ο Χέρτζογκ, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Νετανιάχου, επισήμανε ότι «είναι διαφορετικό να υπάρχει μια διαφωνία επί νομικών και πολιτικών ζητημάτων, ακόμα και με τους συμμάχους του Ισραήλ και άλλο πράγμα μια κατάφωρη επίθεση στους θεσμούς και στην κυριαρχία του κράτους του Ισραήλ».

Αυτή η δήλωση δείχνει μια επιθυμία για διαχωρισμό των πολιτικών θεμάτων από τις προσωπικές επιθέσεις, κάτι που μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για την πολιτική σκηνή του Ισραήλ.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Χέρτζογκ αναδεικνύει τις τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου. Η δημόσια κριτική του Τραμπ μπορεί να επηρεάσει τη σχέση του με τον Ισραηλινό ηγέτη, εν μέσω μιας κρίσιμης περιόδου για την πολιτική κατάσταση στην περιοχή. Όπως και να έχει, οι δηλώσεις αυτές δεν είναι απλώς προσωπικές επιθέσεις, αλλά αντικατοπτρίζουν τη βαθύτερη πολιτική δυναμική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες.

