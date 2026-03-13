Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, αποκάλυψε νέες πληροφορίες που προκαλούν ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών, ο Χαμενεΐ φέρεται να είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος. Ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος, ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος», προσθέτοντας ότι η κατάσταση του ηγέτη δημιουργεί ερωτήματα για την ικανότητά του να ασκήσει εξουσία.

Η πρώτη επίσημη δήλωση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που εκδόθηκε χθες, δεν συνοδεύτηκε από δημόσια εμφάνιση, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την υγεία του. Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι η απουσία του από τη δημόσια ζωή κατά την ανακοίνωση της δήλωσης παρέχει περαιτέρω στοιχεία για τις αμφιβολίες σχετικά με την κατάστασή του, ρωτώντας: «Γιατί λοιπόν μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί».

Αβεβαιότητα και αναταραχή στο ιρανικό καθεστώς

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, η κατάσταση στο Ιράν φαίνεται να είναι τεταμένη, με ερωτήματα να εγείρονται σχετικά με το ποιος κατέχει την πραγματική εξουσία στη χώρα. «Ποιος έχει την εξουσία; Το Ιράν μπορεί να μην γνωρίζει καν. Με κάθε ώρα που περνά, γνωρίζουμε και γνωρίζουν και εκείνοι ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του κακού καθεστώτος τους καταρρέουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την αμερικανική στρατηγική στο Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι οι σχεδιασμοί υπάρχουν αλλά η εφαρμογή τους γίνεται στρατηγικά για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η απάντηση του Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι έτοιμες να συνοδεύσουν πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, αν αυτό απαιτηθεί. Στην εκπομπή "Fox & Friends", ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», αναφερόμενος στο Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις στρατηγικές του ενέργειες.

Ιρανική αντίδραση και στρατιωτική απάντηση

Στη σκιά των πρόσφατων εξελίξεων, το Ιράν ανακοίνωσε την εκτόξευση νέων πυραύλων προς το Ισραήλ, κατά την 14η ημέρα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι αποφασισμένες να δώσουν «ένα αξέχαστο μάθημα» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενισχύοντας την ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Η κατάσταση στο Ιράν και οι δηλώσεις των αμερικανικών αρχών δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας, με τις υγειονομικές αναφορές για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ να ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Οι στρατηγικές κινήσεις των ΗΠΑ και οι απειλές του Τραμπ υπογραμμίζουν την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, καθιστώντας τον στρατιωτικό παράγοντα κρίσιμο για την επόμενη ημέρα.

