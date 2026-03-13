Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να αφήνει έντονα σημάδια στον τουρισμό του Ντουμπάι, μιας πόλης που μέχρι πρόσφατα έσφυζε από επισκέπτες. Οι παραλίες είναι άδειες, τα εστιατόρια δεν έχουν πελάτες και οι εργαζόμενοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται, αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση που διαμορφώνεται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή.

Ο Ντούλας, ένας 26χρονος εργαζόμενος από τη Σρι Λάνκα που εργάζεται σε επιχείρηση ενοικίασης τζετ σκι τα τελευταία έξι χρόνια, περιγράφει την πραγματικότητα με λίγα λόγια: «Χθες: μηδέν. Σήμερα: μηδέν. Δεν υπάρχει ούτε πελάτης». Αυτή η κατάσταση είναι πρωτοφανής για τον ίδιο, όπως εξηγεί: «Ποτέ δεν έχω δει το Ντουμπάι έτσι».

Άδειες παραλίες και κλειστά αξιοθέατα

Η διάσημη παραλία Jumeirah Beach Residence (JBR) είναι τώρα σχεδόν έρημη, με τις ξαπλώστρες να μένουν κενές και τα εστιατόρια να μην προσελκύουν επισκέπτες. Ακόμα και το Ain Dubai, η μεγαλύτερη ρόδα στον κόσμο, έχει σταματήσει τη λειτουργία της, ενώ το Μουσείο της Μαντάμ Τισό επίσης δεν μπορεί να προσελκύσει κόσμο, παρά τις εκπτώσεις στα εισιτήρια.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που φημίζεται για τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και τα τεχνητά νησιά της, είχε υποδεχθεί 19,6 εκατομμύρια επισκέπτες το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν η εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drones προκάλεσε ανησυχία, οδηγώντας πολλούς τουρίστες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση

Με την τουριστική βιομηχανία να αντιμετωπίζει δραματική πτώση, ολόκληρος ο τομέας ελπίζει σε μια γρήγορη αποκλιμάκωση της κρίσης. Οι εργαζόμενοι, όμως, βλέπουν το μέλλον τους με ανησυχία. Ο Ντούλας, που αμείβεται με 4.500 ντιρχάμ (975 ευρώ), δεν έχει λάβει μισθό τον τελευταίο μήνα. «Δανείστηκα 1.000 ντιρχάμ από φίλο, πλήρωσα 800 στο ενοίκιο, αλλά δεν μου μένουν παρά 200 ντιρχάμ για να ζήσω», λέει.

Η επιστροφή στη Σρι Λάνκα δεν είναι εφικτή, καθώς οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν τριπλασιαστεί λόγω της μείωσης των πτήσεων. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να περιμένουμε και να ελπίζουμε», προσθέτει.

Ο αντίκτυπος της κρίσης στον τουρισμό

Σύμφωνα με το World Travel and Tourism Council (WTTC), οι ημερήσιες οικονομικές απώλειες στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου ανέρχονται σε 600 εκατομμύρια δολάρια. Ο τουρισμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνιστά έναν κομβικό τομέα της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 13% του ΑΕΠ για το 2025 και παρέχοντας εργασία σε περίπου 925.000 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς.

Πολλοί εργαζόμενοι προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι έχουν μετακομίσει στο Ντουμπάι αναζητώντας ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα. Ο νεαρός πωλητής αρωμάτων από τη Συρία αναφέρει: «Οι πύραυλοι και τα drones δεν με φοβίζουν, αλλά πληρώνομαι με ποσοστά και δεν έχω πια τα μέσα να μείνω εδώ, αυτό με τρομάζει».

Προσπάθειες για ανάκαμψη

Καθώς πλησιάζει το Έιντ αλ-Φιτρ, οι 827 ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης προσπαθούν να προσελκύσουν επισκέπτες με ειδικές προσφορές, ελπίζοντας τουλάχιστον να κινητοποιήσουν τους κατοίκους και τις οικογένειές τους. Οι επαγγελματίες του κλάδου ανησυχούν για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην εικόνα του Ντουμπάι, που έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ασφαλές και σταθερό καταφύγιο.

Ο Ναμπίλ Χαριούλι, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου στο Ντουμπάι, εκτιμά ότι «θα υπάρξουν επιπτώσεις για μερικούς μήνες», αλλά παραμένει αισιόδοξος. «Το κυριότερο είναι η επιστροφή της σταθερότητας», αναφέρει, υπενθυμίζοντας ότι το Ντουμπάι έχει ήδη ξεπεράσει κρίσεις στο παρελθόν.

Σχολιασμός

Η κατάσταση στο Ντουμπάι αποκαλύπτει τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια γεωπολιτική κρίση σε έναν τομέα κρίσιμο για την οικονομία μιας χώρας. Οι εργαζόμενοι, που στηρίζουν την οικονομία της πόλης, βρίσκονται σε δεινή θέση και οι προοπτικές τους είναι αβέβαιες. Η ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στη φήμη του Ντουμπάι ως τουριστικού προορισμού είναι έντονη, καθώς η πόλη προσπαθεί να ανακτήσει την εικόνα της και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.

