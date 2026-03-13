Μισθός 2.000 ευρώ: Το επάγγελμα που δεν προσελκύει υποψήφιους

Η αστυνομία σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, συγκεκριμένα την Ισπανία, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της έλλειψης τροχονόμων στους δρόμους. Η αποχή των νέων από αυτό το επάγγελμα έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των τροχονόμων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική έλλειψη παρουσίας τους.

Πριν από μερικά χρόνια, οι τροχονόμοι αποτελούσαν ένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 11.000. Ωστόσο, σήμερα, αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί δραστικά κάτω από τους 9.000, καθώς οι νέοι δείχνουν διστακτικοί να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα.

Οικονομικοί και πρακτικοί λόγοι

Η αμοιβή των νέων τροχονόμων κυμαίνεται γύρω από 1.800 έως 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα, ποσό που ισοδυναμεί με τον μέσο μηνιαίο μισθό. Παρά την φαινομενικά ικανοποιητική αμοιβή, οι συνθήκες εργασίας, που περιλαμβάνουν βάρδιες έως και έξι συνεχόμενες ημέρες με πολλές ώρες καθημερινής δουλειάς, έχουν επιδεινώσει την ποιότητα ζωής τους.

Το σωματείο των τροχονόμων έχει προσπαθήσει εδώ και χρόνια να διαπραγματευτεί βελτιώσεις στους μισθούς μέσω επιδομάτων, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι σήμερα.

Κλιματολογικές συνθήκες και περιορισμένος ρόλος

Οι καιρικές συνθήκες επίσης δεν ευνοούν το επάγγελμα, καθώς η ελευθερία που προσφέρει η εργασία στο δρόμο με μοτοσυκλέτα έχει αντικατασταθεί από δυσφορία, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονα θερμά καλοκαίρια και ψυχρούς χειμώνες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του σωματείου, οι τροχονόμοι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν βοήθεια σε οδηγούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή να επιπλήττουν παραβάτες. Ο ρόλος τους έχει περιοριστεί αποκλειστικά στη βεβαίωση παραβάσεων, μετατρέποντας την εργασία τους σε μια καθαρά εισπρακτική διαδικασία.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Ισπανία με τους τροχονόμους αναδεικνύει μια σοβαρή κρίση στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και της οδικής κυκλοφορίας. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για το επάγγελμα, παρά τις οικονομικές προτάσεις, μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για την οδική ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι αναγκαίο οι αρχές να επανεξετάσουν την πολιτική τους απέναντι στους τροχονόμους, προκειμένου να προσελκύσουν νέα στελέχη και να διασφαλίσουν την ασφάλεια στους δρόμους.

