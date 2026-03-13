Πυρηνικά καταφύγια στην Ευρώπη: Η Ελβετία ηγείται με τις περισσότερες εγκαταστάσεις και το κόστος σωτηρίας

Η Ευρώπη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, δημιούργησε εκτενή δίκτυα πυρηνικών καταφυγίων, προορισμένα να προστατεύουν τους πολίτες σε περίπτωση πυρηνικής απειλής. Ωστόσο, με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις είτε παροπλίστηκαν είτε μετατράπηκαν σε μουσεία. Σήμερα, ελάχιστα από τα καταφύγια στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν λειτουργικά, καθώς τα περισσότερα χρήζουν σημαντικών ανακαινίσεων για να ανταγωνιστούν τις σύγχρονες απειλές.

Η νέα αγορά ιδιωτικών καταφυγίων

Η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά για ιδιωτικά πυρηνικά καταφύγια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πολίτες επενδύουν σε εξατομικευμένα καταφύγια, των οποίων το κόστος φτάνει περίπου 3.000 έως 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τις πιο απλές κατασκευές. Αυτές οι τιμές είναι συγκρίσιμες με αυτές ενός σύγχρονου στούντιο ή ενός μικρού διαμερίσματος στην Ευρώπη.

Τα χαρακτηριστικά των καταφυγίων περιλαμβάνουν ενισχυμένο πυρήνα από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοίχους πάχους περίπου 30 εκατοστών, θωρακισμένες πόρτες ανθεκτικές στη ραδιενέργεια και συστήματα εξαερισμού για καθαρό αέρα, προσφέροντας προστασία από πυρηνικές, βιολογικές και χημικές απειλές.

Η Ελβετία: Ο ηγέτης των πυρηνικών καταφυγίων

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελβετία ξεχωρίζει για την εκτενή υποδομή πυρηνικών καταφυγίων. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει θεσπίσει νόμο για την υποχρεωτική παροχή καταφυγίων για ολόκληρο τον πληθυσμό. Σήμερα, διαθέτει περίπου 9.000 δημόσια καταφύγια και περίπου 360.000 ιδιωτικά, με συνολική χωρητικότητα 9,3 εκατομμυρίων ατόμων, επαρκώς καλύπτοντας τον πληθυσμό των 9 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Περίπου 100.000 μικρά καταφύγια, που κατασκευάστηκαν πριν από 40 χρόνια, ανακαινίζονται σήμερα λόγω παρωχημένων συστημάτων εξαερισμού. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αντικατάστασή τους από μεγαλύτερα δημόσια καταφύγια, με το συνολικό κόστος του προγράμματος να ανέρχεται στα 235 εκατομμύρια ευρώ. Τα δημόσια καταφύγια μπορούν να φιλοξενήσουν από 200 έως 5.000 άτομα, με τα μεγαλύτερα να περιλαμβάνουν το καταφύγιο Beaulieu στη Λωζάνη και τη σήραγγα Sonneberg κοντά στη Λουκέρνη.

Άλλες χώρες με ενεργά δίκτυα καταφυγίων

Στη Σουηδία, η κατάσταση είναι επίσης σοβαρή, καθώς η χώρα διαθέτει περίπου 64.000 καταφύγια με χωρητικότητα για 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Το μεγαλύτερο από αυτά, το καταφύγιο Klara στη Στοκχόλμη, μπορεί να φιλοξενήσει έως 8.000 άτομα σε περίπτωση πολέμου. Η Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών έχει ξεκινήσει πρόγραμμα 9 εκατομμυρίων ευρώ για την εξασφάλιση της λειτουργίας των καταφυγίων σε 48 ώρες εάν χρειαστεί.

Επιπλέον, η Φινλανδία διαθέτει περίπου 50.500 πυρηνικά καταφύγια, με το 85% αυτών να ανήκει σε ιδιώτες. Το δίκτυο αυτό μπορεί να προστατεύσει περίπου 4,8 εκατομμύρια πολίτες.

Η διατήρηση και η ανανέωση των πυρηνικών καταφυγίων στην Ευρώπη αναδεικνύει την ανησυχία που επικρατεί σχετικά με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις νέες απειλές. Ειδικά η Ελβετία, με την υποχρεωτική κάλυψη του πληθυσμού της, δείχνει την προνοητικότητα μιας χώρας που θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών της. Η στροφή προς τα ιδιωτικά καταφύγια σε άλλες χώρες υποδηλώνει μια αυξανόμενη αντίληψη του κινδύνου, αλλά και την οικονομική πίεση που αυτή συνεπάγεται.

