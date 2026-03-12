Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι διατηρούν τον έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν τη διέλευση σκαφών από χώρες που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά της χώρας τους. Το Στενό του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια μεταφορά ενέργειας.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya, η μονάδα που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, «Χωρίς καμία αμφιβολία ή αμέλεια, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τη σοφή διαχείριση των γενναίων ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί επιτιθέμενοι και οι συνεργάτες τους δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περάσουν από εδώ».

Τα δικαιώματα διέλευσης και η αντίθεση του Ιράν

Το Ιράν είχε προηγουμένως δηλώσει ότι έχει κλείσει το Στενό του Ορμούζ για σκάφη που ανήκουν σε χώρες που συνδέονται με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι τα ύδατα ανήκουν στο Ιράν και το Ομάν, η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει το δικαίωμα της «διέλευσης τράνζιτ» για όλα τα πλοία. Ωστόσο, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει «απόλυτο έλεγχο» στην περιοχή και απειλεί με βύθιση οποιουδήποτε σκάφους «εχθρικών κρατών».

Τραμπ: Αντίκτυποι και προοπτικές

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι σε «εξαιρετική φόρμα» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «ξεδοντιαστεί». Σχολίασε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ουσιαστικά κερδίσει τον πόλεμο, παρά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Στον αντίποδα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχίελ (Μάικλ) Λάιτερ, παρουσίασε μια πιο απαισιόδοξη εικόνα για την κατάσταση στο Ιράν. Ανέφερε ότι το Ιράν κρύβει εκτοξευτές πυραύλων σε ορεινές περιοχές, γεγονός που δυσχεραίνει την ανεύρεση και εξουδετέρωσή τους από τις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις. «Όταν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ θα δούμε νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης.

Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ είναι ενδεικτική των τεταμένων σχέσεων στην περιοχή, με το Ιράν να επιδεικνύει τη στρατηγική του σημασία και να προειδοποιεί για πιθανές συνέπειες για τις χώρες που θεωρεί εχθρικές. Οι δηλώσεις Τραμπ και Λάιτερ υπογραμμίζουν τις αντίθετες απόψεις σχετικά με την πορεία των συγκρούσεων και την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, που επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην περιοχή.

