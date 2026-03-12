Επίθεση σημειώθηκε σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας διεθνή ανησυχία και ένταση στην περιοχή. Η επίθεση, που αποδίδεται σε ιρανικές δυνάμεις, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους πληρώματος και τη διάσωση 38 ατόμων. Το ένα από τα πλοία, το Zefyros, είναι ελληνόκτητο και φέρει σημαία Μάλτας.

Αποκλειστικά στοιχεία της επίθεσης

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση υποβρύχιων drones ή σκάφους παγιδευμένου με εκρηκτικά, σύμφωνα με διεθνείς πηγές. Το Zefyros, το οποίο ανήκει σε ελληνική εταιρεία, και το Safesea Vishnu, που φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ, δέχθηκαν την επίθεση ενώ βρίσκονταν σε ζώνη φόρτωσης. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, με τις ιρακινές λιμενικές αρχές να σπεύδουν να διασώσουν το πλήρωμα.

Ο Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, δήλωσε ότι το προσωπικό των ιρακινών λιμενικών υπηρεσιών διέσωσε με επιτυχία το πλήρωμα ενός από τα δεξαμενόπλοια, χωρίς να αποκαλύψει ποιο ήταν αυτό. Η ιρακινή εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO ανέφερε ότι τα πλοία βρίσκονταν σε διαδικασία φόρτωσης, με το Zefyros έτοιμο να εισέλθει στο λιμάνι Χορ Αλ-Ζουμπάιρ.

Αντίκτυπος και διεθνείς αντιδράσεις

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με το Ιράν να βρίσκεται υπό διεθνή πίεση για τις ενέργειές του. Η είδηση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την ασφάλεια των ναυτιλιακών διαδρομών στην περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και έχουν επαληθευτεί από το CNN δείχνουν τις φλόγες να καταπίνουν τα πλοία, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν σκηνές από ταινία δράσης. Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια επίθεση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και στη σταθερότητα της περιοχής.

Ο ρόλος της Ελλάδας και το ελληνόκτητο Zefyros

Η συμμετοχή ενός ελληνόκτητου πλοίου στην επίθεση φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις διεθνείς αρχές για την εκτίμηση της κατάστασης και την προστασία των ελληνικών συμφερόντων.

Το Zefyros, με ελληνική έδρα για την ιδιοκτήτρια εταιρεία, αποτελεί ένα από τα πολλά ελληνικά πλοία που διασχίζουν καθημερινά τις πολυάσχολες και συχνά επικίνδυνες θάλασσες του Περσικού Κόλπου. Το περιστατικό αυτό έρχεται να τονίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πλοία σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Προοπτικές και μελλοντικές ενέργειες

Η επίθεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις ναυτιλιακές πρακτικές στην περιοχή, με ενδεχόμενες αλλαγές στις ασφαλιστικές πολιτικές και τις διαδρομές των πλοίων. Ο διεθνής ναυτιλιακός τομέας αναμένεται να αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει μέτρα για την προστασία των πληρωμάτων και των εμπορευμάτων.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει την ανησυχία της για την κλιμάκωση των εντάσεων και καλεί σε διάλογο και διπλωματική επίλυση των διαφορών στην περιοχή. Η ασφάλεια των ναυτιλιακών διαδρομών αποτελεί προτεραιότητα, με τις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Συνολικά, το περιστατικό αυτό αποτελεί υπενθύμιση των κινδύνων που ελλοχεύουν στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές και της ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση και συνεργασία μεταξύ των χωρών για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.

