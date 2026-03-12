Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να βιώνει μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εντείνονται. Η κατάσταση μοιάζει με «καζάνι που βράζει», με τις επιθέσεις να συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αντιπαράθεσης. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για έναν μακρύ «πόλεμο φθοράς», ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει πως η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα».

Εντάσεις και απειλές στη Μέση Ανατολή

Η περιοχή έχει γίνει το επίκεντρο γεωπολιτικών αναταραχών, καθώς οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ το Ιράν απαντά με αντίποινα. Οι Αρχές του Ιράν εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για έναν πόλεμο μεγάλης διάρκειας, με τον Αλί Φανταβί, αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης, να επισημαίνει την πιθανότητα «καταστροφής ολόκληρης της αμερικανικής οικονομίας» και ίσως της «παγκόσμιας οικονομίας».

Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, συνεχίζει να δηλώνει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «πολύ μπροστά» από το χρονοδιάγραμμα και πως η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα». Ωστόσο, οι διφορούμενες δηλώσεις του, που υποδηλώνουν την ανάγκη για ολοκλήρωση των επιχειρήσεων πριν από την αποχώρηση, δημιουργούν σύγχυση σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον.

Οικονομικές επιπτώσεις και ενεργειακή κρίση

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω της επίδρασής της στην αγορά πετρελαίου. Το στρατηγικό στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου παγκοσμίως, έχει γίνει στόχος επιθέσεων, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι έπληξε δύο πλοία εκεί. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, με το Brent Βόρειας Θάλασσας να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι και το WTI να προσεγγίζει τα 95 δολάρια.

Σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στις αγορές, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από τις ΗΠΑ, με 172 εκατομμύρια βαρέλια να προγραμματίζεται να απελευθερωθούν προοδευτικά. Παράλληλα, οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αποφάσισαν την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προσπαθώντας να αμβλύνουν τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Στρατιωτικές κινήσεις και αντιπαραθέσεις

Στο στρατηγικό επίπεδο, το Ισραήλ, σύμμαχος των ΗΠΑ, δεν έχει θέσει χρονικό περιορισμό στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, δηλώνοντας ότι έχει «ευρεία γκάμα στόχων» στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είναι προετοιμασμένοι για μια μακρά εκστρατεία που στοχεύει στην αποδυνάμωση των δυτικών συμφερόντων στην περιοχή.

Το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη ξεπερνά τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον πόλεμο να διαρκεί ήδη πάνω από μία εβδομάδα. Οι συνεχείς αμφιταλαντεύσεις στις δηλώσεις του Τραμπ δημιουργούν αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων και τις πιθανές συνέπειες για την περιοχή και τον κόσμο.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και διαχείριση, καθώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν ευάλωτες. Η παγκόσμια κοινότητα καλείται να βρει λύσεις που θα αποτρέψουν μια περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην περιοχή και την παγκόσμια αγορά ενέργειας

