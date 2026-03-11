Η κρίση στις Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, καθώς το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου δώδεκα νάρκες, γεγονός που περιπλέκει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντασης που ξεκίνησε πριν από δώδεκα ημέρες, με την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν. Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι προφανής, καθώς μέσω αυτών διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι στρατιωτικές κινήσεις και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν έχει δηλώσει ότι ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο η τιμή του πετρελαίου να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, μια δήλωση που αντανακλά τόσο την πρόθεση όσο και την ικανότητα της Τεχεράνης να ασκήσει πίεση μέσω των ενεργειακών αγορών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απαιτήσει από το Ιράν να αφαιρέσει τις νάρκες άμεσα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν αόριστες στρατιωτικές συνέπειες.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευρύνει τον κατάλογο των στόχων της, απειλώντας τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google στη Μέση Ανατολή, κάτι που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε πως δεν υπάρχουν χρονικά όρια στις επιχειρήσεις τους στο Ιράν, δείχνοντας τη διάθεση του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιθέσεις.

Επιπτώσεις στο εμπόριο και την οικονομία

Η ναρκοθέτηση των Στενών έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Τρία εμπορικά πλοία, εκ των οποίων το ένα ελληνόκτητο, έχουν υποστεί πλήγματα από άγνωστα βλήματα, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι έχει βυθίσει 16 ιρανικά ναρκοθετικά, ενώ η Τεχεράνη απαιτεί από τα πλοία να λάβουν άδεια πριν περάσουν από τα Στενά.

Στον οικονομικό τομέα, οι αγορές ενέργειας βρίσκονται σε ταραχή. Οι τιμές του πετρελαίου Brend αυξήθηκαν στα 91,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στα 87,28 δολάρια το βαρέλι. Οι κλυδωνισμοί αυτοί είναι αναμενόμενοι, δεδομένου ότι οποιαδήποτε διαταραχή στην ελεύθερη διέλευση από τα Στενά επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως.

Ζητήματα ασφαλείας και ανθρωπιστικές ανησυχίες

Οι στρατιωτικές ενέργειες έχουν πυροδοτήσει και ανθρωπιστικές ανησυχίες. Οι πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ έχουν οδηγήσει το Ισραήλ σε κατάσταση συναγερμού, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά και συγκεντρώσεις να επιτρέπονται μόνο υπό αυστηρούς όρους. Ο Αρχηγός της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι αναμένονται δύσκολες ημέρες, με τους περιορισμούς να παραμένουν μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Στην ευρύτερη περιοχή, τρία πλοία έχουν χτυπηθεί από βλήματα, με ένα από αυτά, το Mayuree Naree, να υποφέρει ζημιές από πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα των 20 ατόμων μεταφέρθηκε στο Ομάν, ενώ τρία μέλη αγνοούνται.

Η επόμενη ημέρα στα Στενά του Ορμούζ

Με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη, είναι αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δείχνουν αποφασισμένες να επιβάλουν τα σχέδιά τους, ενώ το Ιράν επιμένει στις δικές του στρατηγικές. Οι αναταράξεις στην περιοχή έχουν ευρύτερες επιπτώσεις, από την ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς έως τις τιμές του πετρελαίου, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά ασταθή και απρόβλεπτη.

