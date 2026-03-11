Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν φαίνεται να εισέρχονται σε μια κρίσιμη καμπή, με τις αναλύσεις να προσδιορίζουν πέντε πιθανά σενάρια για την επίλυση της κατάστασης. Το Axios, σε πρόσφατη ανάλυσή του, διερευνά τις προοπτικές και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή τη σύγκρουση.

Αντικρουόμενα μηνύματα από την αμερικανική ηγεσία

Η κατάσταση έχει προκαλέσει σύγχυση, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Πενταγώνου είναι συχνά αλληλοσυγκρουόμενες. Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια ετήσιας συνάντησης με Ρεπουμπλικανούς, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχουν κερδίσει αρκετά», ενώ λίγες ώρες αργότερα δήλωσε στο CBS News ότι ο πόλεμος είναι «σχεδόν ολοκληρωμένος». Αντίθετα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι «η Τρίτη θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων μέχρι τώρα», προσθέτοντας στην αβεβαιότητα που επικρατεί.

Πρώτο σενάριο: Διαπραγματευμένη κατάπαυση πυρός

Ένα πιθανό σενάριο είναι η διαπραγμάτευση μιας κατάπαυσης πυρός, συνοδευόμενης από μια νέα πυρηνική συμφωνία. Η αρχική επιδίωξη του Τραμπ με την επιχείρηση «Operation Epic Fury» ήταν να τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις τρεις γύρους έμμεσων συνομιλιών που έλαβαν χώρα στη Γενεύη πριν από την έναρξη του πολέμου, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η Τεχεράνη δεν ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε συμφωνία.

Δεύτερο σενάριο: Το «μοντέλο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει αναφέρει τη Βενεζουέλα ως πιθανό μοντέλο, αναφερόμενος στην αμερικανική στρατηγική κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι πολύ πιο περίπλοκο και ανθεκτικό, έχοντας επιβιώσει από δεκαετίες κυρώσεων και εσωτερικών κρίσεων.

Τρίτο σενάριο: Λαϊκή εξέγερση

Ένα ακόμα σενάριο αφορά τη λαϊκή εξέγερση και την πιθανή κατάρρευση του καθεστώτος. Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, η οικονομική κρίση και οι μαζικές διαδηλώσεις ενισχύουν την προοπτική αυτή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι επιθέσεις δημιουργούν «τις συνθήκες για να πάρει ο ιρανικός λαός το μέλλον στα χέρια του». Ωστόσο, η αντιπολίτευση δεν διαθέτει ενιαία ηγεσία, με γνωστές προσωπικότητες όπως ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου, Ρεζά Παχλαβί.

Τέταρτο σενάριο: Επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων

Μια άλλη πιθανότητα είναι η αποστολή ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την καταστροφή ή κατάληψη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να εξουδετερώσει τον πυρηνικό κίνδυνο χωρίς πολιτική συμφωνία, αλλά θα απαιτούσε στρατιωτική παρουσία στην περιοχή τη στιγμή που το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους.

Πέμπτο σενάριο: Κήρυξη νίκης από τον Τραμπ

Τέλος, υπάρχει το σενάριο στο οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να κηρύξει «νίκη» και να τερματίσει την επιχείρηση, επικαλούμενος την αποδυνάμωση των πυραυλικών και μη επανδρωμένων δυνατοτήτων του Ιράν. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση θα απαιτούσε τη συναίνεση του Ισραήλ, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα εξαλείψει την πυρηνική απειλή του Ιράν ακόμη και μόνο του.

Η ανάλυση του Axios επισημαίνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε σχεδόν αιφνιδιαστικά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τελειώσει με τον ίδιο τρόπο, ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από την περιοχή.

Σχολιασμός

Η ανάλυση του Axios αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να βρουν μια λύση, οι πολιτικές εξελίξεις και οι στρατηγικές επιλογές θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής με τρόπους που είναι δύσκολο να προβλεφθούν.

