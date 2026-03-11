Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε μια φρικιαστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς, που βρίσκεται στο καντόνι Φριμπούρ της Ελβετίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, και οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενέργεια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα λεωφορείο περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βέρνη, και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Φριμπούρ, Φρεντερίκ Παπό, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης ήταν επιβάτης του λεωφορείου. Οι ερευνητές εξετάζουν πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι ο επιβάτης αυτοπυρπολήθηκε, αφού ρίχτηκε πάνω του εύφλεκτη ουσία.

Ανθρωπιστική κρίση και αντιδράσεις

Η Κρίστα Μπίλμαν, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν το περιστατικό έχει σχέση με τρομοκρατία. «Συγκεντρώνουμε στοιχεία και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πλήρως τις συνθήκες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ δύο άλλοι έλαβαν άμεσες πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το φλεγόμενο όχημα.

«Είδαμε έναν άνδρα να αυτοπυρπολείται. Έριξε βενζίνη πάνω του και στη συνέχεια έβαλε φωτιά», δήλωσε ένας τραυματίας σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης.

Επίσημες δηλώσεις και θλίψη

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία, εγκαλώντας την κυβέρνηση να εξετάσει σε βάθος τις λεπτομέρειες του περιστατικού. «Είναι σοκαριστικό και θλιβερό το γεγονός ότι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τόσο σοβαρή πυρκαγιά», έγραψε στο Χ.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει προκαλέσει κύμα θλίψης και αντιδράσεων στην ελβετική κοινωνία, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φωτιά.

Η τραγωδία αυτή θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στα δημόσια μέσα μεταφοράς και την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Η ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας καθίσταται επιτακτική, καθώς οι συνέπειες αυτών των βίαιων ενεργειών είναι τραγικές και έχουν αντίκτυπο σε πολλές ζωές. Η διασφάλιση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους είναι απαραίτητη για την προστασία των πολιτών.

