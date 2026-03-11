Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με τη διάρκεια και τους στόχους του πολέμου εναντίον του Ιράν. Αυτή την εβδομάδα, άφησε να εννοηθεί πως η σύγκρουση θα μπορούσε να κλείσει σύντομα, αλλά η διεθνής κοινότητα παραμένει επιφυλακτική ως προς τις προθέσεις του και την πραγματικότητα της κατάστασης.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και ενδέχεται να επηρεάσει και την πολιτική καριέρα του Τραμπ, γεγονός που ίσως εξηγεί τις πρόσφατες δηλώσεις του περί βραχείας διάρκειας εκστρατείας. Ωστόσο, το μήνυμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις συνεχείς, αντιφατικές δηλώσεις του για τη διάρκεια και τους σκοπούς της στρατιωτικής επιχείρησης.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και η πίεση από τους ψηφοφόρους

Στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα οι Ρεπουμπλικάνοι, ενδέχεται να τιμωρήσουν τους εκπροσώπους τους για την υψηλή τιμή των καυσίμων και το κόστος ζωής, γεγονός που προσθέτει πίεση στον Τραμπ. Σύμφωνα με τον Κόλιν Κλαρκ, διευθυντή του Soufan Center, η απόφαση του προεδρικού γραφείου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές συνέπειες της στρατιωτικής δράσης.

Δημόσια γνώμη και στρατηγική

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη του αμερικανικού κοινού για τον πόλεμο έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ο Κλαρκ σημειώνει ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει τη στρατηγική του μέχρι οι σύμβουλοί του να τον προειδοποιήσουν για το οικονομικό κόστος που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εκλογές.

Ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, που έχει επινοήσει τον όρο TACO (Trump Always Chickens Out), εκτιμά ότι οι δηλώσεις του Τραμπ μπορεί να δείχνουν ότι αναζητεί μια έξοδο από την κατάσταση.

Στρατηγικοί στόχοι και προθέσεις

Από την αρχή των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών, ο Τραμπ είχε υποδείξει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, οι αγορές αντέδρασαν θετικά όταν υπονόησε ότι το τέλος της σύγκρουσης είναι πιο κοντά από ότι αναμενόταν. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως μόνο ο Τραμπ έχει τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος.

Ο πρόεδρος έχει θέσει διάφορους στόχους για την εμπλοκή των ΗΠΑ, όπως η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η καταστροφή των πυραύλων και του ναυτικού του. Παρόλα αυτά, η Τεχεράνη δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την αντίσταση, υποστηρίζοντας ότι θα είναι εκείνη που θα καθορίσει την διάρκεια του πολέμου.

Αντίκτυποι και κίνδυνοι

Εν μέσω των στρατηγικών σχεδίων, η Τεχεράνη έχει σκληρύνει τη στάση της, προειδοποιώντας ότι θα παραλύσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, ενώ ο επικεφαλής του ιρανικού ανώτατου συμβουλίου, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε τον Τραμπ να προσέχει την ασφάλειά του.

Ακόμη και αν ο Τραμπ καταφέρει να επιτύχει κάποιους στρατηγικούς στόχους, ενδέχεται να θεωρηθεί αδυναμία από την Τεχεράνη. Ορισμένοι παρατηρητές προειδοποιούν ότι αν η ιρανική κυβέρνηση επιβιώσει, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταιγιστικές, καθώς θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν αγώνα για απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Η κατάσταση στο Ιράν και οι δηλώσεις του Τραμπ αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων και την επιρροή που μπορεί να έχει η πολιτική κατάσταση στις στρατηγικές αποφάσεις. Οι αντιφάσεις του προεδρικού γραφείου, μαζί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από την Τεχεράνη, καθιστούν την κατάσταση περίπλοκη και ανασφαλή. Η έκβαση της σύγκρουσης θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές επιλογές και τις στρατηγικές του Τραμπ, αλλά και από τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας και του ιρανικού καθεστώτος.

