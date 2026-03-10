Το σαδιστικό δίκτυο «The Com»: Η σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου που στοχεύει ανηλίκους

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Χάγης (HCSS), τουλάχιστον 70 Ολλανδοί είναι μέλη ενός διεθνούς διαδικτυακού δικτύου γνωστού ως «The Com», το οποίο δραστηριοποιείται στην ψηφιακή αποπλάνηση και κακοποίηση ανηλίκων. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που κυμαίνονται από σεξουαλική εκβίαση μέχρι υποκίνηση βίας και αυτοκτονίας μεταξύ των χρηστών του, οι οποίοι είναι κυρίως ανήλικοι.

Δομή και δραστηριότητες του δικτύου

Το «The Com» έχει πολυδιάστατη δομή, με διάφορες ομάδες που συνεργάζονται για να προχωρήσουν σε ακραία εγκλήματα. Το Cyber Com, το οποίο προήλθε γύρω στο 2021, επικεντρώνεται στο κυβερνοέγκλημα, ενώ το Sextortion Com ασχολείται με την εκβίαση μέσω σεξουαλικών εικόνων. Μια από τις πιο επικίνδυνες ομάδες είναι η 764, η οποία στοχεύει στην αποπλάνηση ανηλίκων και στην πρόκληση αυτοτραυματισμού.

Η ομάδα No Lives Matter, που ανήκει στο Offline Com, επικεντρώνεται σε φυσικές επιθέσεις και βανδαλισμούς, και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις αρχές. Ο 25χρονος Justin B., γνωστός ως Cxrpse, κατηγορείται για την ίδρυση και ηγεσία της ομάδας αυτής, η οποία έχει ως στόχο την υποκίνηση δολοφονιών και σοβαρών σωματικών βλαβών.

Ψυχολογικές επιπτώσεις και ο ρόλος των θυτών

Η έρευνα επισημαίνει ότι οι ρόλοι των θυμάτων και των δραστών συχνά συγχέονται. Πολλοί από τους θύτες είναι επίσης θύματα της δυναμικής που επικρατεί στις ομάδες αυτές, ενώ αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αυτή η αλληλεπίδραση αυξάνει την πιθανότητα οι συμμετέχοντες να προχωρήσουν σε βίαιες πράξεις.

Κίνδυνοι και προτάσεις

Το HCSS προειδοποιεί ότι η συμμετοχή των 70 Ολλανδών σε τέτοιου είδους δίκτυα ενδέχεται να εντείνει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Η έκθεση προτείνει την εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα και την ενίσχυση της εμπλοκής γονέων και εκπαιδευτικών, προκειμένου να προστατευθούν οι νέοι από αυτές τις επικίνδυνες επιρροές. Επιπλέον, ζητάει τη βελτίωση της νομοθεσίας και την αύξηση των ψηφιακών αρμοδιοτήτων των αστυνομικών και διωκτικών αρχών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις που θέτουν αυτά τα δίκτυα.

Η κατάσταση που περιγράφεται στην έρευνα είναι ανησυχητική και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση κατά της ψηφιακής βίας και της αποπλάνησης ανηλίκων. Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να είναι επικίνδυνος και απαιτεί προσοχή και συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των νέων.

