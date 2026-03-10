Ιράν και Έπστιν: Πώς ένα fake βίντεο με τον Τραμπ έγινε όπλο προπαγάνδας

Οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον Τζέφρι Έπστιν έχουν αποκτήσει νέα διάσταση, μετατρέποντας ένα ψευδές βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ σε εργαλείο προπαγάνδας για το Ιράν. Σε μια κλιμακούμενη ψηφιακή εκστρατεία, το Ιράν εκμεταλλεύεται την παραπληροφόρηση για να επηρεάσει τη δημόσια εικόνα του και να αποδυναμώσει τις στρατιωτικές επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το X, το TikTok, το Instagram και το Telegram κατακλύστηκαν από «αποκαλυπτικά» βίντεο. Αυτά τα κλιπ συνδυάζουν αληθινό περιεχόμενο με σκηνές που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και πλάνα από βιντεοπαιχνίδια. Στο κέντρο της προσοχής βρίσκεται ένα θολό βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει τον Τραμπ ημίγυμνο, δίπλα σε ανήλικες που είναι δεμένες, πριν μεταβεί σε γνωστά πλάνα του με τον Έπστιν. Ένας λογαριασμός στο X, με την επωνυμία HDX News, υποστηρίζει: «Αυτό το βίντεο δεν είναι ψεύτικο. Αυτοί οι παιδόφιλοι ξεκίνησαν τον πόλεμο για να μη μιλάμε γι’ αυτό», φτάνοντας να το δουν πάνω από 6,8 εκατομμύρια χρήστες.

Η αποδοχή της παραπληροφόρησης

Ερευνητές στον τομέα της παραπληροφόρησης έχουν επισημάνει ότι το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και μοντάζ. Παρ' όλα αυτά, η πρόθεση πίσω από αυτό είναι ξεκάθαρη και επικίνδυνη. Ένα δίκτυο τουλάχιστον 15 ανώνυμων λογαριασμών στο X, με ονόματα όπως «HDX News» και «GPX Press», διαδίδει συντονισμένα περιεχόμενο που υποστηρίζει τη ρητορική του Ιρανικού καθεστώτος. Ο Μπρετ Σέιφερ, επικεφαλής ερευνών για τις ΗΠΑ στο Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου, σημειώνει: «έρχεσαι για το περιεχόμενο Έπστιν και μένεις για την προπαγάνδα».

Η στρατηγική του Ιράν

Το αφήγημα που προβάλλεται είναι απλό αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο: ο Τραμπ και η «τάξη Έπστιν» έχουν κηρύξει πόλεμο στο Ιράν για να αποσιωπήσουν τις διασυνδέσεις του Έπστιν. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και οι παρακλάδοι τους στα κοινωνικά δίκτυα περιγράφουν την αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία ως μέρος ενός διεθνούς «καθεστώτος διαστροφής».

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί σε δύο επίπεδα: πρώτον, στην απονομιμοποίηση των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν και, δεύτερον, στη σύνδεση αυτών των επιθέσεων με ήδη υπάρχουσες αντιελιτιστικές και αντισημιτικές φαντασιώσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ADL, ο όρος «Operation Epstein Fury» αναφέρθηκε πάνω από 90.000 φορές από περίπου 60.000 λογαριασμούς στο X, μόλις τις τρεις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Αντισημιτική ρητορική και επιρροή

Οι λογαριασμοί που συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία δεν εμφανίζονται πάντα ως ιρανικοί ή φιλοϊρανικοί. Χρησιμοποιούν γενικά ονόματα και επαγγελματική αισθητική, αποκτώντας πρόσβαση σε αυξημένη ορατότητα και δυνατότητα monetization. Στο timeline τους, δίπλα στα ψευδή «ντοκουμέντα» με τον Έπστιν και τον Τραμπ, δημοσιεύουν θριαμβευτικές αναρτήσεις σχετικά με επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς παράγουν και αντισημιτικό περιεχόμενο, όπως βίντεο που δείχνουν Εβραίους σε προσβλητικές σκηνές. Ερευνητές όπως ο Ορεν Σεγκάλ της ADL προειδοποιούν ότι η διαδικτυακή τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε βία κατά των Εβραίων παγκοσμίως.

Δυτική προπαγάνδα και οι συνέπειες

Το αφήγημα του Ιράν και του Έπστιν δεν περιορίζεται μόνο σε λογαριασμούς που είναι προφανώς φιλοϊρανικοί. Δεξιοί σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει και διαδώσει τον όρο «Operation Epstein Fury», συνδέοντας τις επιθέσεις στο Ιράν με μια υποτιθέμενη «εβραϊκή κυριαρχία» στην αμερικανική πολιτική. Η Κάντας Όουενς, δημοφιλής σχολιαστής, δεν υπαναχώρησε παρά τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «βρωμερό, τρομοκρατικό κράτος».

Ερευνητές του Atlantic Council επισημαίνουν ότι φράσεις όπως «Epstein regime» έχουν εκτοξευθεί, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο συνδυασμό παραπληροφόρησης και μίσους που αποτελεί απειλή για την κοινωνία.

