Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη μετά τα μεσάνυχτα: Ελάχιστος ο κίνδυνος για τους ανθρώπους

Τμήματα ενός παλαιού δορυφόρου της NASA πρόκειται να επιστρέψουν στη Γη τα ξημερώματα της Τετάρτης, με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος να πληγεί κάποιος άνθρωπος είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Πληροφορίες για τον δορυφόρο

Ο δορυφόρος αυτός είναι γνωστός ως Van Allen Probe A και εκτοξεύθηκε το 2012, με στόχο να μελετήσει τη ζώνη ακτινοβολίας Van Allen. Σε συνεργασία με το δίδυμό του, Van Allen Probe B, οι δορυφόροι αυτοί σχεδιάστηκαν για να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τις περιοχές που περιέχουν φορτισμένα σωματίδια παγιδευμένα από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Το βάρος του Van Allen Probe A ανέρχεται περίπου σε 600 κιλά. Ωστόσο, αναμένεται να διαλυθεί σχεδόν πλήρως μόλις εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, περίπου στις 01:45 ώρα Ελλάδας.

Κίνδυνοι και στατιστικά

Η πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιος από τα συντρίμμια που θα επιβιώσουν της επανόδου εκτιμάται σε 1 στις 4.200, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Δύναμη, που είναι τμήμα των ενόπλων δυνάμεων των Η.Π.Α. Παρά το γεγονός ότι πτώσεις δορυφορικών συντριμμιών δεν είναι σπάνιες, οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος είναι αναλογικά χαμηλές, καθώς το 71% της Γης καλύπτεται από νερό. Στην ιστορία, μόνο μία γυναίκα έχει τραυματιστεί από την πτώση τεχνητών διαστημικών αντικειμένων.

Ιστορικό και μέλλον των δορυφόρων

Ο Van Allen Probe A, μαζί με το Van Allen Probe B, εκτοξεύτηκαν από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 30 Αυγούστου 2012. Οι δορυφόροι απενεργοποιήθηκαν το 2019, όταν το καύσιμό τους εξαντλήθηκε και δεν μπορούσαν πλέον να προσανατολιστούν προς τον Ήλιο. Αρχικά, οι επιστήμονες υπολόγιζαν ότι θα επανέλθουν στην ατμόσφαιρα το 2034, αλλά οι εκτιμήσεις αυτές αποδείχθηκαν ανακριβείς. Ο δεύτερος δορυφόρος δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν το 2030.

Η πτώση του δορυφόρου Van Allen Probe A εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο που αφορά την επανάκαμψη τεχνητών δορυφόρων και άλλων αντικειμένων από το διάστημα. Αν και οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή είναι ελάχιστοι, η παρακολούθηση και η μελέτη τέτοιων περιστατικών είναι σημαντική για την κατανόηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο διάστημα. Η NASA και άλλοι διαστημικοί οργανισμοί συνεχίζουν να εργάζονται για την ασφάλεια της πτήσης και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την πτώση διαστημικών αντικειμένων.

Διαβάστε ακόμα: 'Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά': : Το πολεμικό τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν και το σενάριο της χερσαίας εισβολής