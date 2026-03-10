Δέκα ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται ολοένα και πιο αισθητές παγκοσμίως. Η Τεχεράνη απαντά ενεργά στα πλήγματα, με το Ισραήλ να προχωρά σε επιθέσεις στο Λίβανο και τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται. Σε ένα αξιοσημείωτο πολιτικό γεγονός, οι ιρανικές αρχές έχουν επιλέξει τον γιο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ως διάδοχο, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε τη νομιμότητά του.

Οι θέσεις Τραμπ και οι αντιδράσεις του Ιράν

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει πολλές στρατιωτικές νίκες στο Ιράν και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. «Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά», είπε στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αντέτειναν ότι αυτοί θα καθορίσουν το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή πετρελαίου από την περιοχή αν οι επιθέσεις συνεχιστούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έχουν πάψει να είναι προτεραιότητα, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις κατά κρατών του Κόλπου θα συνεχιστούν: «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους για όσο απαιτείται».

Επιπτώσεις και απώλειες στον πόλεμο

Ο Τραμπ αναγνώρισε τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του πολέμου, λέγοντας ότι οι μετοχές θα ανακάμψουν σύντομα, αλλά οι απώλειες αμερικανικού προσωπικού ήταν αναπόφευκτες. Από την αρχή των εχθροπραξιών, ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους έχει φτάσει στους οκτώ, με αναφορές να κάνουν λόγο για θανάτους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Διεθνείς αντιδράσεις και ανθρωπιστικές εξελίξεις

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Κύπρο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν την αποστολή περισσότερων στρατιωτικών δυνάμεων στη νότια Ευρώπη. Παράλληλα, οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, που βρίσκονται στην Αυστραλία, έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στη χώρα.

Οι απειλές Τραμπ και οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου

Αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν σχετικά με τη ναυτιλία στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα σταματήσει τη ροή του πετρελαίου θα προκαλέσει «είκοσι φορές σκληρότερη» αντίποινη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από αυτή την περιοχή, και η προοπτική ενός μακροχρόνιου πολέμου έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου.

Δευτέρα, 115 δολάρια το βαρέλι ήταν η αρχική τιμή, με ανακοινώσεις για έκτακτη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 να προσπαθούν να μετριάσουν την κατάσταση. Η φήμη ότι ο Τραμπ απομακρύνεται από μια μακροχρόνια στρατηγική, πάντως, οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, που σταθεροποιήθηκαν γύρω από τα 90 δολάρια.

Σχολιασμός

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με το Ιράν να συνεχίζει τις επιθέσεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν στρατηγικές απαντήσεις. Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επηρεάζονται δραματικά από τις εξελίξεις αυτές, καθώς η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα γεμάτη αβεβαιότητα. Η στήριξη και οι στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της σύγκρουσης και για τη σταθερότητα της περιοχής στο μέλλον.

