Η άγνωστη πλευρά του πολέμου – Παρατούν ή κάνουν ευθανασία στα κατοικίδιά τους στο Ντουμπάι

Στο Ντουμπάι, η κατάσταση είναι δραματική καθώς πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα ζώα τους για να γλιτώσουν από τους κινδύνους του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή η άγνωστη πτυχή της σύγκρουσης φέρνει στο προσκήνιο μια απάνθρωπη πραγματικότητα που μέχρι στιγμής δεν είχε αναδειχθεί.

Κτηνίατροι στην περιοχή παρατηρούν μια ανησυχητική αύξηση στις κλήσεις για ευθανασία κατοικίδιων, καθώς πολλοί Βρετανοί που βρίσκονται εγκλωβισμένοι προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η οργάνωση επανένταξης σκύλων K9 Friends Dubai αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά αιτήματα από ιδιοκτήτες που θέλουν να αφήσουν τα σκυλιά τους πίσω, όπως και από ανθρώπους που δηλώνουν ότι έχουν βρει εγκαταλελειμμένα κουτάβια.

Οι προκλήσεις των οργανώσεων προστασίας ζώων

Παρά τις προσπάθειες των οργανώσεων προστασίας ζώων να βρουν καταφύγια για τα αναγκαία ζώα, οι αναρτήσεις εγκατάλειψης κατοικίδιων στο διαδίκτυο αυξάνονται. Ορισμένοι κτηνίατροι αναγκάζονται να προχωρήσουν σε ευθανασία ακόμη και σε υγιή ζώα, λόγω της απροθυμίας των ιδιοκτητών να καλύψουν το κόστος μεταφοράς ή τα γραφειοκρατικά εμπόδια που απαιτούνται για τη μετεγκατάστασή τους.

Η Κλερ Χόπκινς, κάτοικος του Ντουμπάι που εργάζεται εθελοντικά σε οργανώσεις και καταφύγια ζώων, τονίζει την οικονομική πίεση που δέχονται οι οργανώσεις, καθώς οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων είναι αυστηρά ρυθμισμένες και οι σελίδες GoFundMe δεν επιτρέπονται.

«Κάποιοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Αυτό συμβαίνει παντού, και νομίζω ότι οι Βρετανοί είναι καλύτεροι από τους περισσότερους, αλλά μιλάμε για περίπου 200 διαφορετικές εθνικότητες εδώ στα ΗΑΕ. Κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν τα υιοθετημένα κατοικίδιά τους. Υπάρχουν σκύλοι που αρχίζουν να εγκαταλείπονται», αναφέρει η Χόπκινς.

Η συγκλονιστική εμπειρία της Άνσο Στάντερ

Η Άνσο Στάντερ, μια Νοτιοαφρικανή που διαχειρίζεται το καταφύγιο ζώων Six Hounds Animal Sanctuary στο Αλ Αΐν, αναφέρει ότι δέχεται εκατοντάδες αιτήματα για φιλοξενία εγκαταλελειμμένων γατών και σκύλων. Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό που περιέγραψε περιλάμβανε ένα κλουβί γεμάτο γατάκια με ένα σημείωμα γραμμένο σε σπαστά αγγλικά:

«Γατάκι 4 και μαμά γάτα μέσα στο κουτί. Ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου λόγω της κατάστασης εδώ. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω αλλά κανείς δεν απάντησε, έτσι βρήκα την τοποθεσία σας. Λυπάμαι πολύ που τα αφήνω μπροστά στην πύλη σας».

Σχολιασμός

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στο Ντουμπάι αντανακλά την τραγική πλευρά των πολέμων, όπου οι ανθρώπινες ζωές και οι συναισθηματικοί δεσμοί με τα κατοικίδια θυσιάζονται στο βωμό της επιβίωσης. Οι οργανώσεις προστασίας ζώων προσπαθούν να μετριάσουν τις συνέπειες αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά η έλλειψη υποδομών και χρηματοδότησης τους περιορίζει σημαντικά. Η ευθανασία υγιών ζώων λόγω οικονομικών περιορισμών εντείνει την ανάγκη για διεθνή ευαισθητοποίηση και υποστήριξη σε τέτοιες καταστάσεις.

