Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει μια κρίσιμη καμπή στην πολιτική του σκηνή και την εξωτερική του πολιτική. Μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, η διαδοχή στην ανώτατη ηγεσία του Ιράν περνάει στον γιο του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προκαλώντας αναταράξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνουν τις πιέσεις προς το Ιράν, απειλώντας με χερσαία επίθεση για την κατάσχεση εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, αναλαμβάνει την ανώτατη ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Η άνοδός του στην εξουσία δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς θεωρούνταν το επικρατέστερο σενάριο για τη διαδοχή. Ο Μοτζτάμπα έχει ήδη θεωρηθεί πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του, με στενές σχέσεις με ιδεολογικά ακραίους κληρικούς. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον έλεγχο των σκληροπυρηνικών στο Ιράν, κάτι που προκαλεί ανησυχίες για αυταρχική διακυβέρνηση.

Ωστόσο, η διαδοχή του Μοτζτάμπα δεν είναι χωρίς επικρίσεις. Οι αντιδράσεις προκύπτουν από την περιορισμένη διοικητική του εμπειρία και την αποστροφή του καθεστώτος προς τη δυναστική διαδοχή, κάτι που επανειλημμένα έχει αναφερθεί από αναλυτές. Παρά τις αντιρρήσεις αυτές, η Assembly of Experts καλεί τον ιρανικό λαό να διατηρήσει την ενότητα και να δείξει πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη.

Κλιμάκωση των εντάσεων με τις ΗΠΑ

Στα πλαίσια των αυξανόμενων εντάσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα χερσαίας επέμβασης στο Ιράν, με στόχο να κατάσχει το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Ιράν διαθέτει 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, κάτι που θεωρείται σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε πυρηνικό όπλο σε λίγες εβδομάδες.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του, έχει ξεκαθαρίσει ότι η διαμάχη αυτή δεν τελειώνει μέχρι την άνευ όρων παράδοση του Ιράν, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει καθόλου τι λέει το Ιράν. Το Ιράν έχει ήδη ηττηθεί». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ήδη εξαπολύσει επιθέσεις που στοχεύουν σε ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, προσπαθώντας να εμποδίσουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή πετρελαίου της περιοχής. Στο νότιο Ιράκ, η παραγωγή πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 70%, φτάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η Ιρανική πλευρά απειλεί με αντίποινα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές, προειδοποιώντας για αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο σε στρατιωτικούς στόχους. Το Ιράν και οι συμμαχοί του, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης και η Χεζμπολάχ, έχουν επιτεθεί σε γειτονικές χώρες, προκαλώντας θανάτους και καταστροφές. Η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε παρόμοια επίθεση θα αντιμετωπιστεί με ανάλογα μέτρα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τη μάχη.

Αντιδράσεις και διεθνείς ανησυχίες

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η σκληροπυρηνική στάση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και η πιθανή χερσαία επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό, με τις συνέπειες να απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παγκόσμιες αγορές βρίσκονται σε αναταραχή, καθώς η κρίση επιδεινώνει τις τιμές του πετρελαίου και προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι προοπτικές για μια νέα πυρηνική συμφωνία φαίνονται αμυδρές, καθώς το καθεστώς της Τεχεράνης επιμένει στην αντίστασή του και αρνείται να υποκύψει στις πιέσεις των δυτικών δυνάμεων.

Η κατάσταση στο Ιράν αναδεικνύει τις πολυπλοκότητες και τις προκλήσεις της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Ο νέος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αντιμετωπίζει την πρόκληση της διατήρησης της σταθερότητας στο εσωτερικό, ενώ παράλληλα πρέπει να χειριστεί τις αυξανόμενες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική για την μελλοντική πορεία του Ιράν και τη θέση του στην παγκόσμια σκηνή.

Διαβάστε ακόμα: Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχο» αν οι Κούρδοι του Ιράκ εισέλθουν στο Ιράν: Η Μέση Ανατολή σε αναταραχή