Τα αμερικανικά B-1 Lancer στη Βρετανία: Προάγγελος για το «μεγάλο χτύπημα» στο Ιράν;

Τρία αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 Lancer προσγειώθηκαν πρόσφατα στη βάση RAF Fairford στο Γκλόστερ, ενισχύοντας την προετοιμασία των Ηνωμένων Πολιτειών για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, την οποία ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως «το μεγάλο χτύπημα».

Τα B-1 Lancer, που είναι ικανά να μεταφέρουν μέχρι 24 πυραύλους κρουζ το καθένα, αποτελούν μερικά από τα πιο ισχυρά συμβατικά βομβαρδιστικά της αμερικανικής αεροπορίας. Ένα από τα αεροσκάφη φέρει το εντυπωσιακό όνομα «Symphony of Destruction» (Συμφωνία Καταστροφής), υποδηλώνοντας τη δύναμη και την καταστροφική τους ικανότητα.

Συνεργασία ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου

Η άφιξη των B-1 στη Βρετανία συνέβη μετά την έγκριση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για την υποστήριξη «αμυντικών αμερικανικών επιχειρήσεων». Αυτές οι επιχειρήσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από βρετανικά αεροδρόμια, με στόχο ιρανικές βάσεις πυραύλων. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει εντατικές αεροπορικές επιθέσεις, και αναμένονται περισσότερα αμερικανικά βομβαρδιστικά στη RAF Fairford τις επόμενες ημέρες.

Μαζί με τα B-1, προσγειώθηκε και ένα C-5 Super Galaxy, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό όπως άρματα μάχης M1 Abrams και ελικόπτερα Apache.

Δυνατότητες των B-1 Lancer

Τα B-1 Lancer έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αποστολές μεγάλης εμβέλειας χωρίς ανίχνευση, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες όπλων ακριβείας και συμβατικών όπλων. Κάθε αεροσκάφος ζυγίζει 86 τόνους και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες άνω των 900 μιλίων/ώρα. Διαθέτει προηγμένα ραντάρ, GPS, ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών και μηχανισμούς παραπλάνησης, καθιστώντας το ένα από τα πιο ικανά βομβαρδιστικά στον κόσμο.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τα B-1 ως τη ραχοκοκαλιά της μακράς ακτίνας δύναμης βομβαρδιστικών, ικανά να παραδώσουν τεράστιες ποσότητες όπλων σε οποιονδήποτε αντίπαλο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Ιστορικό και εξέλιξη του B-1

Το B-1 Lancer, που αναπτύχθηκε από την Rockwell (τώρα μέρος της Boeing), είναι ένα τετρακινητήριο στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος με μεταβλητή γεωμετρία πτερύγων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 με στόχο την ανάπτυξη ενός υπερηχητικού βομβαρδιστικού, αλλά η παραγωγή του αρχικού μοντέλου B-1A ακυρώθηκε. Η επόμενη έκδοση, το B-1B, εισήλθε σε υπηρεσία το 1986 και έχει από τότε χρησιμοποιηθεί σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών στο Ιράκ και την Συρία.

Προειδοποίηση για «Μητέρα Όλων των Βομβών»

Στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η αναφορά του Τραμπ στο «μεγάλο χτύπημα» μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της MOAB (Mother of All Bombs), η οποία έχει εκρηκτική ισχύ 10 τόνων και μπορεί να δημιουργήσει κρατήρα διαμέτρου 300 μέτρων. Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης τη χρήση βομβαρδιστικών B-2 και B-52, καθώς και συντονισμό με αμερικανικά αεροπλανοφόρα και υποβρύχια για την εκτόξευση πυραύλων Tomahawk.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις των B-1 από βρετανικό έδαφος θα ξεκινήσουν εντός ημερών, με την περιοχή γύρω από τη βάση να υπόκειται σε αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα.

Η συγκέντρωση των B-1 στη RAF Fairford υποδηλώνει ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για μία από τις πιο καταστροφικές στρατιωτικές εκστρατείες της ιστορίας.

Σχόλια

Η στρατηγική μεταφορά των B-1 Lancer στη Βρετανία και οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν υποδεικνύουν μια κλιμάκωση της στρατιωτικής πίεσης εκ μέρους των ΗΠΑ. Ο συνδυασμός σύγχρονων βομβαρδιστικών και στρατηγικών συνεργασιών με τη Βρετανία ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για την περιοχή και τη διεθνή πολιτική, καθώς η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

